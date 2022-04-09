شؤون فلسطينية

المطران حنا: فلتتوقف سياسة استفزاز المقدسيين في القدس

المطران حنا: فلتتوقف سياسة استفزاز المقدسيين في القدس
المطران عطاالله حنا
رام الله - دنيا الوطن
طالب  المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بضرورة أن تتوقف سياسة استفزاز المقدسيين في مدينة القدس وخاصة في منطقة باب العامود.

وتابع:"دعوا المسلمين يحتفلون بشهر رمضان ولا تعكروا من هذه الاحتفالات التي لها رونق خاص في مدينة القدس ، وبعد ايام يستقبل المسيحيون أحد الشعانين واسبوع الالام وعيد القيامة متمنين الا يتكرر مشهد الاستفزازات الذي هدفه حرمان الفلسطينيين من الاحتفال باعيادهم ومناسباتهم الدينية في مدينة القدس".
وأكد أنه يحق للمسلمين ان يحتفلوا بأعيادهم وخاصة في باحات الاقصى كما ويحق للمسيحيين ان يحتفلوا باعيادهم ونرفض الاستفزازات التي تصدر عن السلطات الاحتلالية وعن المستوطنين المتطرفين الذين يجولون ويصولون داخل القدس القديمة وكأنها لهم وليست لسواهم.

وأكد أن القدس مدينة مقدسة في الديانات التوحيدية الثلاث ويجب احترام خصوصيتها وبهائها وقدسيتها.

وأردف:"نرفض ان يحتكر احد مدينة القدس وكأنها له وليست لسواه فالمقدسيون المسيحيون والمسلمون يحق لهم ان يمارسوا شعائرهم الدينية وان يحتفلوا باعيادهم بعيدا عن الاستفزازات والتصرفات التي تصدر عن المستوطنين والتي هدفها تعكير الاجواء وحجب الفرح عن الفلسطينيين في اعيادهم ومناسباتهم.
القدس مدينتنا ولن نقبل بأن نعامل فيها كالغرباء فالمسيحيون والمسلمون هم شعب واحد ولكل واحد خصوصيته الدينية التي يجب ان تُحترم ويجب أن تصان".

وأوضح أن:"الفلسطينيون هم ابناء المدينة المقدسة وليسوا غرباء فيها فهذه المدينة هي مدينتهم وهذه المقدسات هي مقدساتهم وهذه الاعياد هي اعيادهم فاتركوهم يحتفلون ويعيدون بعيدا عن ممارساتكم الظالمة الاستفزازية والعنصرية".  

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