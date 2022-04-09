المطران حنا :تضحيات شعبنا لن تذهب هدرا وثمرتها ستكون الحرية



وتابع حنا أن الفلسطينيين قدموا وما زالوا يقدمون التضحيات الجسام على مذبح الحرية ولن تذهب هذه التضحيات هدرا بل ستكون ثمرتها تحقيق الثوابت الوطنية والحرية والعدالة التي ينادي بها الفلسطينيون جميعا.



وأكد حنا أن الفلسطينيين لن يستسلموا أمام مشاريع تصفية قضيتهم والنيل من ارادتهم وعزيمتهم ومن يتوقع أن الفلسطينيين سوف يرفعون الراية البيضاء في يوم من الايام فهو مخطىء فكلمة الاستسلام ليست موجودة في قاموس شعبنا وراية الاستسلام لن يرفعها شعبنا بل غيرنا والفلسطينيون متمسكون بثوابتهم وحقهم المشروع في ان يعيشوا احرارا في ارضهم المقدسة.

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن شعبنا الفلسطيني مستمر في نضاله التحرري وصولا الى الاهداف النبيلة التي ينادي ويتمسك بها.