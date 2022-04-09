منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يعبر عن تضامنه مع المذيع إيفان داوسون



الأمر الذي يمثل إرهاباً معنوياً وقمعاً لحرية الرأي والتعبير وتنكراً لحرية الإعلام المكفولة بموجب القوانين الدولية والأعراف والمواثيق الإنسانية.



وطالبت منظمة "برايتون تقف ضد معاداة السامية" و"الاتحاد اليهودي" في مدينة روتشستر بفصل المذيع إيفان داوسون من عمله على خلفية الحلقة، ودعت المنظمتان عضوة مجلس مدينة برايتون روبن ويلت للاعتذار لمشاركتها في الحلقة.



ويعبر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن تضامنه التام مع المذيع إيفان داوسون الذي مارس دوره المهني المنسجم مع قيم العدالة والإنسانية، وعرى زيف شعارات حقوق الإنسان التي يتغنى بها الغرب ويقصرها على جنس دون آخر، الأمر الذي يتناقض بالكلية مع كل القوانين والمبادئ الدولية والإنسانية، ويجسد عنصرية بغيضة بأبشع صورها، لاسيما في ظل ازدواجية المعايير التي برزت في التعامل الغربي مع أزمة أوكرانيا.



ويدعو منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود لوضع حد لاستهداف الصحفيين بأشكال وصور متعددة على خلفية انسجامهم مع الضمير الإنساني الحي المتضامن مع القضية الفلسطينية باعتبارها تمثل كفاح شعب من أجل التحرر من نير أبشع احتلال في التاريخ المعاصر، ويطمح لتقرير مصيره أسوة بشعوب العالم الحر، ويحذر من خطورة الصمت على استمرار مسلسل استهداف الصحفيين وقمع حرية الرأي والتعبير وتكبيل حرية الإعلام.



ويطالب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين المنظمات الحقوقية والصحفيين الأحرار بمساندة المذيع إيفان داوسون، وعدم إتاحة المجال للمنظمات التابعة للوبي المؤيد لـلاحتلال الإسرائيلي للاستفراد به، كما يحث إذاعة (WXXI) على عدم التجاوب مع الدعوات العنصرية لفصله، ومواصلة الانحياز لقيم العدالة والإنسانية ومساندة نضال الشعب الفلسطيني ومسيرة

كفاحه من أجل تقرير مصيره.







رام الله - دنيا الوطنيتابع منتدى الإعلاميين الفلسطينيين باستياء بالغ المطالبات العنصرية من قبل منظمات تابعة للوبي المؤيد لـلاحتلال الإسرائيلي بطرد مذيع في محطة إذاعة محلية تدعى (WXXI)ومقرها مدينة روتشستر بولاية نيويورك، على خلفية استضافته برنامجًا حواريًا عنوانه "لماذا يجب أن يدعم أبناء الأقلية الافرو-أميركية القضية الفلسطينية"