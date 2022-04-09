أبو مذكور يكشف لـ"دنيا الوطن" آخر تطورات حقائب معتمري قطاع غزة

خاص دنيا الوطن- هاني الإمامأعلن رئيس جمعية شركات الحج والعمرة بقطاع غزة عوض أبو مذكور، اليوم السبت، عن موعد صدور التقرير الخاص بملف حقائب المعتمرين الفلسطينيين.وقال أبو مذكور في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، إنه: "تم التواصل مع المعتمرين، وهم في انتظار تقرير النيابة العامة أو البحث الجنائي"، متوقعاً الانتهاء منه وتسليمه للجهات المختصة خلال اليوم السبت أو يوم غد الأحد.وأكد أنه على ضوء تقرير النيابة سنقوم بإرساله إلى شركة التأمين المصرية، ونقوم بالاتفاق على آلية التعويض للمعتمرين، مشدداً على أنه سيتم تعويض كل المعتمرين ولكن الإجراءات بحاجة إلى مزيد من الوقت.وفي تصريح سابق، بيّن أبو مذكور أن السلطات المصرية أبلغتهم بشروع النيابة العامة والفنيين المختصين المصريين بالتحقيق ميدانياً في ظروف احتراق حقائب وأمتعة نحو 300 معتمر من قطاع غزة في مدينة العريش المصرية، خلال عودتهم من رحلة العمرة.وذكر أن السلطات المصرية أبدت تعاطفها مع المعتمرين، واستياءها بسبب الحريق الذي اندلع في الشاحنة التي كانت تحمل الحقائب وأتى عليها بشكل كامل، وأكدت على أهمية تعويض المتضررين.وأفاد أبو مذكور، بأن عملية تعويض المتضررين ستتم وفقاً لنظام التأمين المعمول به في مصر، ومن خلال الاتفاق الموقع مع الشركتين المصريتين الناقلتين للمعتمرين وأمتعتهم.يشار إلى أن الجانب المصري أبلغ وزارة الأوقاف بغزة الأربعاء الماضي، باحتراق شاحنة أمتعة معتمري قطاع غزة في العريش بشمالي سيناء.ولفت الجانب المصري إلى أنه عند وصول شاحنة الحقائب منطقة سبيكة بالعريش، تعرضت لاشتعال النيران؛ ما أدى لاحتراقها بالكامل نتيجة ماس كهربائي، وعدم قدرتهم على السيطرة عليه.