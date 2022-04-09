شؤون فلسطينية

قيادي بـ (حماس): عملية "ديزنكوف" ضربت منظومة الاحتلال الأمنية

قيادي بـ (حماس): عملية "ديزنكوف" ضربت منظومة الاحتلال الأمنية
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي "أن عملية شارع ديزنكوف في تل أبيب، مساء أمس، شكلت ضربة لمنظومة الاحتلال الأمنية، مشددا على أن شعبنا لن يقبل بأي مساس بحرمة المسجد الأقصى وأي محاولة لتغيير الواقع فيه أو المساس بحرمته وقدسيته".

وقال مرداوي، في تصريح له، إن الشهيد رعد حازم تمكن من تنفيذ العملية في قلب تل أبيب، "في ظل جملة من الإجراءات الأمنية أعلنت عنها حكومة العدو مثل نشر القوات" على طول الأراضي عام 48، وإغلاق الفتحات على الجدار الفاصل، وحالة استنفار كبرى في تل أبيب بنشر قوات إضافية من جيش وشرطة الاحتلال.

وأضاف "أن العملية تحمل دلالات سياسية أهمها أنه لا يمكن تجاوز حقوق الشعب الفلسطيني عبر القمم الإقليمية،  وأن هذه القمم لن توفر الأمن للعدو ولن تعطيه الطمأنينة ما دام شعبنا لم يستعد حقوقه وفي ظل الإصرار على تجاوزه والتعامل معه كمجاميع سكانية".
 
وتابع مرداوي "أن هذه العملية ومن قبلها عملية الشهيد ضياء حمارشة (نهاية الشهر الماضي) كسرتا هيبة جيش الاحتلال، فقد حشدت أجهزة الاحتلال الأمنية وحدات النخبة من كافة التخصصات للبحث عن منفذ العملية، وتم تقسيم تل أبيب لمربعات أمنية من أجل الوصول للشهيد رعد، وسط حالة من الرعب والخوف سادت كبرى مدن الكيان المحتلة وقلبه الذي أصابه الشلل".

ولفت الانتباه إلى أن العمليات الأخيرة زادت من أزمة حكومة العدو التي تعيشها والتي يهددها الانهيار، متزامنة مع فقدان المجتمع الإسرائيلي الثقة فيها والتي لم يمض على تشكيلها عام واحد، مضيفا أن هذه الأزمة الجديدة "تعيد المجتمع الصهيوني نحو المرحلة التي عاشها خلال السنوات الـ 3 الأخيرة التي سبقت الحكومة الحالية، والتي جرى فيها 4 انتخابات للكنيست وحكومات انتقالية".

وأشار مرداوي إلى أن "المأزق الجديد يأتي في ظل تراكم أزمات يعيشها كيان الاحتلال داخلية وخارجية، فلم تعد هذه الحكومة قادرة على توفير الأمن الداخلي للمستوطنين، بينما تعيش أزمة في علاقاتها الخارجية بعد التأييد الواضح الذي قدمته لموقف الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أصبحت تقيد حرية العمل في الجبهة الشمالية وتحديداً سوريا".

ورأى مرداوي "أن تشكيل قيادة فلسطينية جديدة لمواكبة ثورة شعبنا، يختصر الطريق في استثمار حالته النضالية
والبناء عليها، من أجل الدفاع عن الحقوق والثوابت ومواجهة الحلول الإقليمية التي تستهدف تغييب قضية شعبنا".

ولفت الانتباه مرداوي إلى "أن ميزات المنفذين الشخصية وتدينهم الفطري وحبهم للقدس هو عنوان يجمع الفلسطينيين والمنفذين تحديدا، وهذا التطور في النضال نابع من هوية عميقة وطنيا ودينيا هو أمر متوقع، في ظل تصاعد الصهيونية الدينية وتطرفها في سعيها نحو اقتحام الأقصى وفرض التقسيم، والدعوات التي أصبح يطلقها قادة المستوطنين بأنهم سيقومون بتقديم القرابين داخل ساحات الأقصى".

وتابع: "لقد اعتادت ما يسمى الصهيونية الدينية على سياسة الأمر الواقع في المسجد الأقصى، عبر حفر الأنفاق أسفله والاقتحامات ومحاولة الاستيطان في الأحياء المقدسية، لكن محاولاتها في فرض التقسيم الزماني أو المكاني فشلت كما أن محاولتها السيطرة على مصلى باب الرحمة أفشلها شعبنا في هبته المباركة التي دمرت مخططات هذه الجماعات".

وحذر مرداوي من أن "ما تعلن عنه الصهيونية الدينية والتي تقود حكومة العدو، سيجعل المنطقة برمتها على برميل بارود، خاصة أن شعبنا لن يقبل بأي مساس بحرمة الأقصى وأي محاولة لتغيير الواقع فيه أو المساس بحرمته وقدسيته وستكون المعادلة المقابلة له أمن مدينة “تل أبيب” وبقية المدن في الداخل المحتل".
 
وتابع القيادي في حماس "أن الشباب العاشق لفلسطين والمحب لترابها المستعد لفدائها هو صفة متأصلة ومتجذرة تتناقله الأجيال، فالشهيد رعد أخواله شهداء، ومسيرة النضال من أجل الحرية وحماية القدس تستحق التضحيات، فنساء فلسطين يقلنّ بيوتنا خنادق للمقاومة أبناؤنا منذرون للمقاومة أرواحنا فداء في طريق المقاومة لتحرير فلسطين".

أخبار ذات صلة

صوافطة يدعو للتصدي لاقتحامات المستوطنين للأقصى

صوافطة يدعو للتصدي لاقتحامات المستوطنين للأقصى

سمر حمد: جنين تخوض معركة الصمود وتؤسس لمرحلة جديدة من المقاومة

سمر حمد: جنين تخوض معركة الصمود وتؤسس لمرحلة جديدة من المقاومة

التميمي يدين جرائم الاحتلال في جنين

التميمي يدين جرائم الاحتلال في جنين

&#34;الخارجية&#34;: التصعيد الإسرائيلي الأمني سيفشل في تغيب الحل السياسي التفاوضي للصراع

"الخارجية": التصعيد الإسرائيلي الأمني سيفشل في تغيب الحل السياسي التفاوضي للصراع

المطران حنا: نتمنى أن تعالج الأوضاع في بيت جالا

المطران حنا: نتمنى أن تعالج الأوضاع في بيت جالا

المطران حنا: فلتتوقف سياسة استفزاز المقدسيين في القدس

المطران حنا: فلتتوقف سياسة استفزاز المقدسيين في القدس

الجبهة العربية الفلسطينية تُدين اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

الجبهة العربية الفلسطينية تُدين اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

المطران حنا :تضحيات شعبنا لن تذهب هدرا وثمرتها ستكون الحرية

المطران حنا :تضحيات شعبنا لن تذهب هدرا وثمرتها ستكون الحرية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

صوافطة يدعو للتصدي لاقتحامات المستوطنين للأقصى

صوافطة يدعو للتصدي لاقتحامات المستوطنين للأقصى

سمر حمد: جنين تخوض معركة الصمود وتؤسس لمرحلة جديدة من المقاومة

سمر حمد: جنين تخوض معركة الصمود وتؤسس لمرحلة جديدة من المقاومة

التميمي يدين جرائم الاحتلال في جنين

التميمي يدين جرائم الاحتلال في جنين

الجبهة العربية الفلسطينية تُدين اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

الجبهة العربية الفلسطينية تُدين اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يعبر عن تضامنه مع المذيع إيفان داوسون

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يعبر عن تضامنه مع المذيع إيفان داوسون

قيادي بـ (حماس): عملية &#34;ديزنكوف&#34; ضربت منظومة الاحتلال الأمنية

قيادي بـ (حماس): عملية "ديزنكوف" ضربت منظومة الاحتلال الأمنية

قيادي بـ &#34;الشعبية&#34; يُعلق على إدانة قيادات فلسطينية وعربية وإقليمية للعمليات في إسرائيل

قيادي بـ "الشعبية" يُعلق على إدانة قيادات فلسطينية وعربية وإقليمية للعمليات في إسرائيل

خاطر: جنين تحتضن المقاومة وتجاوزت مرحلة الإخضاع

خاطر: جنين تحتضن المقاومة وتجاوزت مرحلة الإخضاع

منوعات

شاهد ماذا علَّق زوج رحمة أحمد على مشاهدها في مسلسل &#34;الكبير&#34;

شاهد ماذا علَّق زوج رحمة أحمد على مشاهدها في مسلسل "الكبير"

شاهد: فنان مصري يشن هجوم حاد على برنامج رامز جلال

شاهد: فنان مصري يشن هجوم حاد على برنامج رامز جلال

بعد الصفعة.. أكاديمية الفنون تتخذ قرار صادم بحق ويل سميث

بعد الصفعة.. أكاديمية الفنون تتخذ قرار صادم بحق ويل سميث

شاهد: ريم عبدالله تقلد رضوى الشربيني بطريقة كوميدية لافتة

شاهد: ريم عبدالله تقلد رضوى الشربيني بطريقة كوميدية لافتة

شاهد: زينب العسكري تصف الشعب السعودي بـ&#34;المجنون&#34;

شاهد: زينب العسكري تصف الشعب السعودي بـ"المجنون"

شاهد كيف ردت ياسمين صبري وزوجها على شائعة إنفصالهما

شاهد كيف ردت ياسمين صبري وزوجها على شائعة إنفصالهما

ما حقيقة تلقي أحمد السقا التهديدات بسبب دوره في مسلسل &#34;الإختيار 3&#34;؟

ما حقيقة تلقي أحمد السقا التهديدات بسبب دوره في مسلسل "الإختيار 3"؟

شاهد: صفاء سلطان تمزق صورة تيم حسن على الهواء مباشرة

شاهد: صفاء سلطان تمزق صورة تيم حسن على الهواء مباشرة

شاهد: ريهام سعيد تحدث ضجة بما قالته عن &#34;الجن&#34;

شاهد: ريهام سعيد تحدث ضجة بما قالته عن "الجن"

شاهد كيف ردت وفاء الكيلاني بعد إعتراف معجبة بحبها لزوجها تيم حسن

شاهد كيف ردت وفاء الكيلاني بعد إعتراف معجبة بحبها لزوجها تيم حسن

عربي

المغرب.. اعتماد الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية بالبرلمان

المغرب.. اعتماد الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية بالبرلمان

الجيش اليمني يتهم الحوثيين بارتكاب 108 خروقات للهدنة الأممية والاخير يشن هجوماً على مأرب

الجيش اليمني يتهم الحوثيين بارتكاب 108 خروقات للهدنة الأممية والاخير يشن هجوماً على مأرب

المغرب تُدخل قرار إعفاء إسرائيل من التأشيرات حيّز التنفيذ

المغرب تُدخل قرار إعفاء إسرائيل من التأشيرات حيّز التنفيذ

رئيس الحكومة المغربي : نواجه ظروفا اقتصادية معقدة بسبب حرب أوكرانيا

رئيس الحكومة المغربي : نواجه ظروفا اقتصادية معقدة بسبب حرب أوكرانيا