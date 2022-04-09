شؤون فلسطينية

المطران حنا : لا تتوقعوا بأن تتغير إسرائيل ويجب أن يتغير واقعنا

المطران حنا : لا تتوقعوا بأن تتغير إسرائيل ويجب أن يتغير واقعنا
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم في حديث إذاعي بأنه لا يهمنا من الذي يحكم في اسرائيل فكليهما وجهان لعملة واحدة بل ما يجب ان نؤكده دوما هو ان شعبنا الفلسطيني مستمر في نضاله التحرري وصولا الى الاهداف النبيلة وهي الانعتاق من الاحتلال وتحقيق امنيات وتطلعات شعبنا الفلسطيني كاملة.

وتابع:"لا تتوقعوا أن تتغير اسرائيل في يوم من الايام بل الذي يجب ان يتغير هو واقعنا الفلسطيني وواقعنا العربي لكي يكون افضل حالا ولكي نكون اكثر وحدة وتضامنا ووعيا وان تكون البوصلة في الاتجاه الصحيح".

وأوضح: "في اسرائيل يتغير الاشخاص وتتغير المسميات ولكن السياسة واحدة وانتم تعلمون بأن الحركة الصهيونية هي حركة عنصرية كانت سببا في كل المؤامرات التي تعرض لها شعبنا الفلسطيني ناهيك عن النكبات والنكسات التي لا عد لها ولا حصر".

وشدد على أن واقعنا العربي هو الذي يحتاج الى اصلاح وقبل ان نتحدث عن الواقع العربي نتحدث عن الواقع الفلسطيني فكيف يمكن لنا ان نطالب الاخرين بأن يتضامنوا معنا ونحن لسنا متضامنين مع انفسنا.

وأكد المطران:"رسالتي أولا وقبل كل شيء هي لأبناء شعبنا الفلسطيني والى كافة القيادات السياسية والحزبية والفصائلية وسواها بضرورة العمل على توحيد الصفوف ونبذ الانقسامات والتشرذم وان نكون جميعا موحدين في بوتقة واحدة وتحت مظلة واحدة وهي الوطن الذي يجمعنا ويوحدنا جميعا والذي يجب ان ندافع عنه بكل ما اوتينا من قوة وعزم".

وأردف: "نقف وفاء وإجلالا لأرواح شهدائنا الأبرار، مؤكدين أننا كفلسطينيين كنا وسنبقى متشبثين ومتمسكين بعدالة قضيتنا ولا يضيع حق وراءه مطالب". 

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