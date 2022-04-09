شؤون فلسطينية

قيادي بـ "الشعبية" يُعلق على إدانة قيادات فلسطينية وعربية وإقليمية للعمليات في إسرائيل

قيادي بـ "الشعبية" يُعلق على إدانة قيادات فلسطينية وعربية وإقليمية للعمليات في إسرائيل
إياد عوض الله
رام الله - دنيا الوطن
شجب عضو اللجنة المركزية العامة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إياد عوض الله، قيام قيادات فلسطينية وعربية وإقليمية بإدانة العمليات التي ينفذها الشبان في إسرائيل، واصفةً إياها بـ "المواقف غير المسؤولة والخارجة عن مواقف شعوبهم".

وأكد عوض الله أن "هذه المواقف غير المسؤولة تأتي في سياق حالة الانبطاح في مواقف القيادة الفلسطينية الحالية وبعض القيادات العربية والإقليمية، والتي تأتي في إطار نهج التسوية والتطبيع المُدمرين"، واصفاً دور تركيا التي أدانت العملية البطولية بالمنافق.

واعتبر عوض الله أن قرارات الشرعية الدولية أكدت على حق الشعوب التي تعاني من الاحتلال والعدوان في مقاومته بكافة الأشكال وخاصة المقاومة المُسلحة، لذلك فإن رد شعبنا وشبابه الثائر على الاحتلال هو رد طبيعي وشرعي على جرائم الاحتلال واستمراره.

وختم عوض الله تصريحه، مؤكداً أن "التصعيد الصهيوني المتواصل، والتي كان آخرها اجتياح مخيم جنين اليوم، لن يقابل من شعبنا إلا بمزيد من النار والبارود".

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