شؤون فلسطينية

خاطر: جنين تحتضن المقاومة وتجاوزت مرحلة الإخضاع

خاطر: جنين تحتضن المقاومة وتجاوزت مرحلة الإخضاع
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الناشطة والمرشحة عن قائمة “القدس موعدنا” لمى خاطر، أن مخيم جنين يحتضن المقاومة، وتجاوز مرحلة الإخضاع والبتر والإلغاء.

وقالت خاطر إن "الاحتلال الإسرائيلي يلجأ إلى سياسات جراحية تستأصل البراعم النامية، خوفًا من تكاثرها ونضوجها، ومن أثر عدواها في المحيط المحلي".

ورأت أن حالة الإقدام تتناسب طرديا مع وجود البيئة الحاضنة وفاعلية رجالها، مثلما أن الوهن يستشري مع الخمول، مشددة على أن حالة مخيم جنين تجاوزت مرحلة الإخضاع والبتر والإلغاء.

 وتابعت: "إرث المواجهة في مخيم جنين عابر للأزمان، وعدوى الإقدام أمتن من كل محاولات طمسها".

وتصدى المقاومون في جنين صباح اليوم السبت، لاقتحام قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات المتفجرة، حيث أعلن عن تضرر آلية عسكرية إسرائيلية.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد المقاوم أحمد السعدي "أبو إسلام، خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في بلدة برقين.

وذكرت وزارة الصحة أن السعدي أصيب برصاصتين في الرأس والصدر أطلقها جنود الاحتلال.

كما دفعت قوات الاحتلال بأكثر من 50 آلية عسكرية وجرافات، انطلاقاً من حاجزي "الجلمة" و"دوتان" تجاه مخيم جنين، وصدحت مكبرات الصوت في مساجد جنين بدعوات للمواطنين والمقاومين بالتصدي لاقتحام المخيم والدفاع عنه.












 خدمة إخبارية فلسطينيةHurrya News, Ramallah, Ramallah, Ramallah, Palestine 90632, PALESTINE, STATE OFUnsubscribe   |   Change Subscriber Options

أخبار ذات صلة

صوافطة يدعو للتصدي لاقتحامات المستوطنين للأقصى

صوافطة يدعو للتصدي لاقتحامات المستوطنين للأقصى

سمر حمد: جنين تخوض معركة الصمود وتؤسس لمرحلة جديدة من المقاومة

سمر حمد: جنين تخوض معركة الصمود وتؤسس لمرحلة جديدة من المقاومة

التميمي يدين جرائم الاحتلال في جنين

التميمي يدين جرائم الاحتلال في جنين

&#34;الخارجية&#34;: التصعيد الإسرائيلي الأمني سيفشل في تغيب الحل السياسي التفاوضي للصراع

"الخارجية": التصعيد الإسرائيلي الأمني سيفشل في تغيب الحل السياسي التفاوضي للصراع

المطران حنا: نتمنى أن تعالج الأوضاع في بيت جالا

المطران حنا: نتمنى أن تعالج الأوضاع في بيت جالا

المطران حنا: فلتتوقف سياسة استفزاز المقدسيين في القدس

المطران حنا: فلتتوقف سياسة استفزاز المقدسيين في القدس

الجبهة العربية الفلسطينية تُدين اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

الجبهة العربية الفلسطينية تُدين اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

المطران حنا :تضحيات شعبنا لن تذهب هدرا وثمرتها ستكون الحرية

المطران حنا :تضحيات شعبنا لن تذهب هدرا وثمرتها ستكون الحرية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

صوافطة يدعو للتصدي لاقتحامات المستوطنين للأقصى

صوافطة يدعو للتصدي لاقتحامات المستوطنين للأقصى

سمر حمد: جنين تخوض معركة الصمود وتؤسس لمرحلة جديدة من المقاومة

سمر حمد: جنين تخوض معركة الصمود وتؤسس لمرحلة جديدة من المقاومة

التميمي يدين جرائم الاحتلال في جنين

التميمي يدين جرائم الاحتلال في جنين

الجبهة العربية الفلسطينية تُدين اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

الجبهة العربية الفلسطينية تُدين اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يعبر عن تضامنه مع المذيع إيفان داوسون

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يعبر عن تضامنه مع المذيع إيفان داوسون

قيادي بـ (حماس): عملية &#34;ديزنكوف&#34; ضربت منظومة الاحتلال الأمنية

قيادي بـ (حماس): عملية "ديزنكوف" ضربت منظومة الاحتلال الأمنية

قيادي بـ &#34;الشعبية&#34; يُعلق على إدانة قيادات فلسطينية وعربية وإقليمية للعمليات في إسرائيل

قيادي بـ "الشعبية" يُعلق على إدانة قيادات فلسطينية وعربية وإقليمية للعمليات في إسرائيل

خاطر: جنين تحتضن المقاومة وتجاوزت مرحلة الإخضاع

خاطر: جنين تحتضن المقاومة وتجاوزت مرحلة الإخضاع

منوعات

شاهد ماذا علَّق زوج رحمة أحمد على مشاهدها في مسلسل &#34;الكبير&#34;

شاهد ماذا علَّق زوج رحمة أحمد على مشاهدها في مسلسل "الكبير"

شاهد: فنان مصري يشن هجوم حاد على برنامج رامز جلال

شاهد: فنان مصري يشن هجوم حاد على برنامج رامز جلال

بعد الصفعة.. أكاديمية الفنون تتخذ قرار صادم بحق ويل سميث

بعد الصفعة.. أكاديمية الفنون تتخذ قرار صادم بحق ويل سميث

شاهد: ريم عبدالله تقلد رضوى الشربيني بطريقة كوميدية لافتة

شاهد: ريم عبدالله تقلد رضوى الشربيني بطريقة كوميدية لافتة

شاهد: زينب العسكري تصف الشعب السعودي بـ&#34;المجنون&#34;

شاهد: زينب العسكري تصف الشعب السعودي بـ"المجنون"

شاهد كيف ردت ياسمين صبري وزوجها على شائعة إنفصالهما

شاهد كيف ردت ياسمين صبري وزوجها على شائعة إنفصالهما

ما حقيقة تلقي أحمد السقا التهديدات بسبب دوره في مسلسل &#34;الإختيار 3&#34;؟

ما حقيقة تلقي أحمد السقا التهديدات بسبب دوره في مسلسل "الإختيار 3"؟

شاهد: صفاء سلطان تمزق صورة تيم حسن على الهواء مباشرة

شاهد: صفاء سلطان تمزق صورة تيم حسن على الهواء مباشرة

شاهد: ريهام سعيد تحدث ضجة بما قالته عن &#34;الجن&#34;

شاهد: ريهام سعيد تحدث ضجة بما قالته عن "الجن"

شاهد كيف ردت وفاء الكيلاني بعد إعتراف معجبة بحبها لزوجها تيم حسن

شاهد كيف ردت وفاء الكيلاني بعد إعتراف معجبة بحبها لزوجها تيم حسن

عربي

المغرب.. اعتماد الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية بالبرلمان

المغرب.. اعتماد الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية بالبرلمان

الجيش اليمني يتهم الحوثيين بارتكاب 108 خروقات للهدنة الأممية والاخير يشن هجوماً على مأرب

الجيش اليمني يتهم الحوثيين بارتكاب 108 خروقات للهدنة الأممية والاخير يشن هجوماً على مأرب

المغرب تُدخل قرار إعفاء إسرائيل من التأشيرات حيّز التنفيذ

المغرب تُدخل قرار إعفاء إسرائيل من التأشيرات حيّز التنفيذ

رئيس الحكومة المغربي : نواجه ظروفا اقتصادية معقدة بسبب حرب أوكرانيا

رئيس الحكومة المغربي : نواجه ظروفا اقتصادية معقدة بسبب حرب أوكرانيا