شؤون فلسطينية

الجبهة الديمقراطية: ردود أفعال بينت تعبير عن "إفلاس سياسي وأمني"

الجبهة الديمقراطية: ردود أفعال بينت تعبير عن "إفلاس سياسي وأمني"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تصريحات رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينت، في أعقاب عملية إطلاق النار في شارع ديزنكوف، في قلب تل أبيب، أنها "تعبير عن حالة إفلاس سياسي وأمني".

وأضافت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: في الوقت الذي يتظاهر نفتالي بينت، رئيس حكومة الاحتلال، بتجاهل القضية الفلسطينية، يجد نفسه غارقاً حتى الأذنين في صراع مفتوح مع شعبنا الفلسطيني ومقاومته، ويجد نفسه أيضاً ومعه منظومته الأمنية بكافة أذرعها، عاجزاً عن وقف تصاعد المقاومة الشعبية في أنحاء الضفة، وفي القلب منها القدس، وفي مقدمها الأعمال البطولية للشبان الفدائيين، داخل الكيان نفسه، في استعادة لتجارب ناجحة لمئات العمليات الفدائية النظيرة في القدس وتل أبيب، وغيرها من المدن والتجمعات اليهودية.

وقالت الجبهة: لقد أقرت مجالسنا الوطنية والمركزية في منظمة التحرير الفلسطينية، المقاومة الشعبية بكل وسائلها وأساليبها، وسيلة بديلة لمسار أوسلو، للوصول إلى الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا في العودة وتقرير المصير والاستقلال والسيادة، ما يحتّم على كافة أطراف الحالة الوطنية الفلسطينية، باتجاهاتها الرسمية والشعبية، أن تلتف حول المقاومة، وأن توفر لها الحماية والغطاء السياسي، بعد أن أثبتت التجارب الغنية لشعبنا أن المسار التفاوضي لأوسلو لا يقود سوى إلى العبث بالقضية والحقوق الوطنية، وإطالة أمد الاحتلال، وتوفير الغطاء السياسي لمشاريعه الاستعمارية والاستيطانية.

وختمت الجبهة بالدعوة إلى قراءة المشهد السياسي المحلي والإقليمي والدولي، قراءة مجدية، في ظل سياسات الغرب القائمة على ازدواجية المعايير، لصالح أن يفرض شعبنا، بمقاومته وصموده وبثباته وبسالته، معاييره لحل قضيته الوطنية، كما رسمتها توافقاته الوطنية بالخروج من أوسلو وكل استحقاقاته السياسية والأمنية والاقتصادية لصالح الاستراتيجية الوطنية الكفاحية، التي توحّد شعبنا خلف مركز قيادي لكل أشكال المقاومة الشعبية.

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