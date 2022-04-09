شؤون فلسطينية

أبو عرة: المقاومة في الضفة الغربية تزداد هيبة وشراسة

أبو عرة: المقاومة في الضفة الغربية تزداد هيبة وشراسة
مصطفى أبو عرة
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة حماس مصطفى أبو عرة، إن المقاومة الفلسطينية ازدادت هيبة وشراسة في الضفة الغربية، والاحتلال واهم في أنه قادر على اجتثاثها.

وأضاف أبو عرة أن "المئات من المقاومين اليوم في جنين، يتلقون الحضن الشعبي الذي يحميهم"، مؤكدا أن تكرار عمليات الاحتلال في المخيم تؤكد فشله في كل مرة، وانسكار هيبته أمام المقاومة والشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي يوفر فيه شعبنا في الضفة الغربية الحماية للمقاومة، مطلوب من السلطة أن تكف أيديها وأعينها عن المقاومين الذين يسيرون في هذا الطريق.

وتابع: "لا شك أن التضامن الشعبي كبير، لكن يحتاج إلى تعزيز وعمل جاد، والشعب الفلسطيني بطبيعته تمرد على الاحتلال مرات كثيرة، لذلك لا بد من تعزيز هذه النفسية في الشعب الفلسطيني، حتى يبقى ثابتا في وجه كل الحملات الاحتلالية المجرمة".

ورأى أن استفزازات الاحتلال في كل مكان، تدفع الشعب الفلسطيني إلى المقاومة والمواجهة.

واستشهد المقاوم أحمد السعدي "أبو إسلام" صباح اليوم خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في جنين، وذكرت وزارة الصحة أن السعدي أصيب برصاصتين في الرأس والصدر أطلقها جنود الاحتلال.

وتصدى المقاومون في جنين لاقتحام قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات المتفجرة، حيث أعلن عن تضرر آلية عسكرية إسرائيلية.

يشار إلى أن الشهيد السعدي هو صديق الشهيد عبد الله الحصري، الذي ارتقى قبل بضعة أسابيع برفقة الشهيد شادي نجم الذين خلال اشتباك مسلح مع الاحتلال في جنين.

وقدمت جنين في الأسابيع الأخيرة عدد من مقاوميها شهداء، بينهم ضياء حمارشة ورعد حازم في عمليتين منفصلتين بتل أبيب.

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