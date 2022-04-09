التميمي يدين جرائم الاحتلال في جنين

رام الله - دنيا الوطنأدان أحمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، جرائم الاحتلال في مخيم جنين واستهداف المواطنين برصاص القناصة.وقال التميمي في بيان له اليوم السبت "إن حكومة الاحتلال النازية تواصل عملياتها الاجرامية في إطار خطط معدة مسبقا، وكان نتيجتها صباح هذا اليوم استشهاد الشاب احمد السعدي واصابة أكثر من ثلاثة عشر شابا اخرها خلال اقتحامها لمدينة ومخيم جنين".وأضاف بأن "هذه الجرائم لن تستطيع النيل من إرادة وعزيمة الشعب الفلسطيني المصر على تحقيق أهدافه والحفاظ على كرامته الوطنية بكل اشكال النضال المتاحة في مواجهة العنف والعنصرية الصهيونية"، منتقداً "الصمت الدولي والكيل بمكيالين وحماية ودعم الاحتلال وتغطية جرائمه في الأرض المحتلة".