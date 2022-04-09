عاجل

  • سلامة: الدعم الأوروبي سيخفف من الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة إلا أنه لن ينهيها

  • سلامة: لا يوجد مؤشرات على تأثير الأزمة الأوكرانية على الدعم الأوروبي لفلسطين لأنه تم اعتماد المساعدات حتى عام2024

  • سلامة:هناك رسائل دعم واضحة لنا من داخل البرلمان الأوروبي والمفوضية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

  • مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط استيفان سلامة: لا موعد محدد لعودة الدعم الأوروبي الا أنه وصل لمراحله الأخيرة

شؤون فلسطينية

الديمقراطية تعرض قضية الأطفال المعتقلين في السجون الإسرائيلية مع نقابة المحامين بالمحكمة الجنائية الدولية

الديمقراطية تعرض قضية الأطفال المعتقلين في السجون الإسرائيلية مع نقابة المحامين بالمحكمة الجنائية الدولية
الديمقراطية
رام الله - دنيا الوطن
شارك مسؤول الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فؤاد بكر، في اللقاء الذي عقد مع العديد من مستشاري المحكمة الجنائية الدولية بعنوان "تمثيل الأطفال الضحايا في المحكمة الجنائية الدولية".

وقد حضر اللقاء المستشار القانوني للمحكمة "داتو خان" المختص في شؤون حقوق الإنسان والطفل، "جوزيف مانوبا" ممثل عن مكتب مدعي العام للمحكمة لشؤون الضحايا، والقاضي "ثوشارا رازاجينغي"، "نيكول بلومبرغ" رئيس وحدة إساءة معاملة الأطفال في نيويورك، و"هايدي ديجكستال" رئيسة المكتب التنفيذي في المحكمة الجنائية الدولية.

وتحدث فؤاد بكر حول وحشية قوات الإحتلال الإسرائيلي في التعاطي مع الأطفال الفلسطينيين، وكيف يتم إعتقالهم بصورة وحشية، وإلقاء عليهم التهم الباطلة، وإتهامهم بأنهم يشكلون خطر أمني على المجتمعات الإسرائيلية، وذلك ما يؤكد على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي الذي أكدته العديد من التقارير الدولية الصادرة عن منظمات حقوقية كمنظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش".

كما عرض بكر قضية الطفل الفلسطيني أحمد مناصرة الذي إعتقلته قوات الإحتلال الإسرائيلي منذ سبع سنوات، متناولا حالته الإنسانية، وما يتعرض له من تعذيب جسدي في السجن الإنفرادي، والحكم عليه 12 سنة، وذلك بعد تعرضه للضرب على أيادي المستوطنين الإسرائيليين، حيث يعاني اليوم من تورم دموي يسبب له صداعا شديدا وآلاما حادة، إضافة لحرمانه من زيارات الأهل.

وناشد الحضور إلى ضرورة المشاركة في الحملة العالمية لإطلاق سراح الطفل الفلسطيني أحمد مناصرة وجميع الأطفال المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

ودعا بكر إلى ضرورة فتح تحقيق جدي حول الإعتقالات الإدارية التي تقوم بها قوات الإحتلال الإسرائيلية بحق الأطفال والمدنيين الفلسطينيين، وإتخاذ الخطوات الجدية للإسراع في التحقيق، وطالب الحاضرين إلى تقديم الدعم الكامل الحقوقي والقانوني اللازم. 

أخبار ذات صلة

التميمي يدين جرائم الاحتلال في جنين

التميمي يدين جرائم الاحتلال في جنين

غزة: المحكمة العسكرية تُصدر أحكامها في قضيتي تفجيرَي موكب الحمد الله و&#34;أبو نعيم&#34;

غزة: المحكمة العسكرية تُصدر أحكامها في قضيتي تفجيرَي موكب الحمد الله و"أبو نعيم"

هل ستشهد أسعار المحروقات بقطاع غزة ارتفاعاً في الفترة المقبلة؟

هل ستشهد أسعار المحروقات بقطاع غزة ارتفاعاً في الفترة المقبلة؟

مستشار رئيس الوزراء يتحدث لـ &#34;دنيا الوطن&#34; عن تطورات الدعم الأوروبي والأزمة المالية للسلطة

مستشار رئيس الوزراء يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن تطورات الدعم الأوروبي والأزمة المالية للسلطة

زواج القاصرات ..الأولى تسببت بموت أبنائها والثانية تنجب حتى الموت

زواج القاصرات ..الأولى تسببت بموت أبنائها والثانية تنجب حتى الموت

&#34;الشعبيّة&#34; تحذّر من احتمال تصعيد الاحتلال عدوانه خلال الأيّام القادمة

"الشعبيّة" تحذّر من احتمال تصعيد الاحتلال عدوانه خلال الأيّام القادمة

في نعيها الشهيد &#34;السعدي&#34;.. حركة المقاومة الشعبية تتوعد الاحتلال بدفع الثمن

في نعيها الشهيد "السعدي".. حركة المقاومة الشعبية تتوعد الاحتلال بدفع الثمن

فيديو.. شاهد مراسم تشييع جثمان الشهيد &#34;السعدي&#34;

فيديو.. شاهد مراسم تشييع جثمان الشهيد "السعدي"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية تعرض قضية الأطفال المعتقلين في السجون الإسرائيلية مع نقابة المحامين بالمحكمة الجنائية الدولية

الديمقراطية تعرض قضية الأطفال المعتقلين في السجون الإسرائيلية مع نقابة المحامين بالمحكمة الجنائية الدولية

في نعيها الشهيد &#34;السعدي&#34;.. حركة المقاومة الشعبية تتوعد الاحتلال بدفع الثمن

في نعيها الشهيد "السعدي".. حركة المقاومة الشعبية تتوعد الاحتلال بدفع الثمن

فيديو.. شاهد مراسم تشييع جثمان الشهيد &#34;السعدي&#34;

فيديو.. شاهد مراسم تشييع جثمان الشهيد "السعدي"

القانوع: عدوان الاحتلال على جنين لن يستعيد هيبة جيشه المنكسر وقيادته المهزوزة

القانوع: عدوان الاحتلال على جنين لن يستعيد هيبة جيشه المنكسر وقيادته المهزوزة

تقرير: مخططات استيطانية جديدة في انتظار مصادقة وزير جيش الاحتلال بني غانتس

تقرير: مخططات استيطانية جديدة في انتظار مصادقة وزير جيش الاحتلال بني غانتس

النضال الشعبي: الاحتلال من يرتكب أبشع الجرائم والمقاومة حق مشروع لشعبنا

النضال الشعبي: الاحتلال من يرتكب أبشع الجرائم والمقاومة حق مشروع لشعبنا

قوات الاحتلال تعتقل فتى وشاباً من رام الله

قوات الاحتلال تعتقل فتى وشاباً من رام الله

طالع: أسعار الخضروات والدواجن في القطاع لهذا اليوم السبت

طالع: أسعار الخضروات والدواجن في القطاع لهذا اليوم السبت

منوعات

شاهد ماذا علَّق زوج رحمة أحمد على مشاهدها في مسلسل &#34;الكبير&#34;

شاهد ماذا علَّق زوج رحمة أحمد على مشاهدها في مسلسل "الكبير"

شاهد: فنان مصري يشن هجوم حاد على برنامج رامز جلال

شاهد: فنان مصري يشن هجوم حاد على برنامج رامز جلال

بعد الصفعة.. أكاديمية الفنون تتخذ قرار صادم بحق ويل سميث

بعد الصفعة.. أكاديمية الفنون تتخذ قرار صادم بحق ويل سميث

شاهد: ريم عبدالله تقلد رضوى الشربيني بطريقة كوميدية لافتة

شاهد: ريم عبدالله تقلد رضوى الشربيني بطريقة كوميدية لافتة

شاهد: زينب العسكري تصف الشعب السعودي بـ&#34;المجنون&#34;

شاهد: زينب العسكري تصف الشعب السعودي بـ"المجنون"

شاهد كيف ردت ياسمين صبري وزوجها على شائعة إنفصالهما

شاهد كيف ردت ياسمين صبري وزوجها على شائعة إنفصالهما

ما حقيقة تلقي أحمد السقا التهديدات بسبب دوره في مسلسل &#34;الإختيار 3&#34;؟

ما حقيقة تلقي أحمد السقا التهديدات بسبب دوره في مسلسل "الإختيار 3"؟

شاهد: صفاء سلطان تمزق صورة تيم حسن على الهواء مباشرة

شاهد: صفاء سلطان تمزق صورة تيم حسن على الهواء مباشرة

شاهد: ريهام سعيد تحدث ضجة بما قالته عن &#34;الجن&#34;

شاهد: ريهام سعيد تحدث ضجة بما قالته عن "الجن"

شاهد كيف ردت وفاء الكيلاني بعد إعتراف معجبة بحبها لزوجها تيم حسن

شاهد كيف ردت وفاء الكيلاني بعد إعتراف معجبة بحبها لزوجها تيم حسن

عربي

المغرب.. اعتماد الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية بالبرلمان

المغرب.. اعتماد الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية بالبرلمان

الجيش اليمني يتهم الحوثيين بارتكاب 108 خروقات للهدنة الأممية والاخير يشن هجوماً على مأرب

الجيش اليمني يتهم الحوثيين بارتكاب 108 خروقات للهدنة الأممية والاخير يشن هجوماً على مأرب

المغرب تُدخل قرار إعفاء إسرائيل من التأشيرات حيّز التنفيذ

المغرب تُدخل قرار إعفاء إسرائيل من التأشيرات حيّز التنفيذ

رئيس الحكومة المغربي : نواجه ظروفا اقتصادية معقدة بسبب حرب أوكرانيا

رئيس الحكومة المغربي : نواجه ظروفا اقتصادية معقدة بسبب حرب أوكرانيا