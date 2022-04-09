هل ستشهد أسعار المحروقات بقطاع غزة ارتفاعاً في الفترة المقبلة؟

خاص دنيا الوطن- هاني الإمامكشف رئيس جمعية أصحاب شركات البترول في قطاع غزة أحمد الحلو، اليوم السبت، عن إمكانية ارتفاع، أو خفض، أسعار المحروقات خلال شهر آيار/مايو المقبل.وقال الحلو في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، إن "أسعار المحروقات خلال الشهر المقبل، من الممكن البت بها بعد تاريخ الـ 20 من شهر نيسان/إبريل الحالي سواء برفع الأسعار أو انخفاضها".وتوقع، ثبات أو زيادة سعر البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن أسعار المحروقات لا يمكن لها الانخفاض هذه الفترة.وفي حال رفع الدعم الحكومي عن أسعار المحروقات، أوضح الحلو أن سعر لتر السولار قد يصل لـ (7.5) شيكل، أما البنزين سيبلغ سعر اللتر الواحد (8) شواكل.وشدد على أن أسعار السولار والبنزين مرتبط بأمرين، الأول: سعر البرميل عالمياً، والثاني: زيادة الطلب عليه بسبب الحرب الروسية الأوكرانية الجارية هذه الأيام.وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية الفلسطينية، أسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلك، خلال شهر نيسان/ إبريل 2022، في كافة محافظات الوطن.وفيما يتعلق بالمحروقات، أكدت الهيئة أن لتر البنزين (95) سيباع بـ(6.59) شيكل، ولتر البنزين (98) بـ(7.46) شيكل، ولتر السولار والكاز بـ(5.99) شيكل.