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شؤون فلسطينية

"الشعبيّة" تحذّر من احتمال تصعيد الاحتلال عدوانه خلال الأيّام القادمة

"الشعبيّة" تحذّر من احتمال تصعيد الاحتلال عدوانه خلال الأيّام القادمة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اجتياح قوات الاحتلال لمخيم جنين "استمرارًا في تصعيد الكيان الصهيوني عدوانه على شعبنا وإمعانًا في سياساته القائمة على القتل وتدمير البيوت ونهب الأراضي في سياق تكريس مشروعه الاستعماري العنصري الاجلائي، الأمر الذي يتطلّب مواجهته ووحدة الموقف الفلسطيني بالاستناد إلى حاضنة شعبيّة عربيّة لمواجهة ذلك".

وأكَّدت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنّ "تصاعد العدوان والذي لن يكون آخره على مخيّم جنين يستدعي تطوير وتوسيع المقاومة بكافة أشكالها وتعزيز الوحدة الميدانيّة كضرورةٍ لا غنى عنها في هذه اللحظة من أجل التصدّي للاعتداءات الصهيونيّة ومواجهة المستوطنين الفاشيين، وحماية الأراضي والحقوق"، وتأكيد على الرسالة النقيضة للإدانات المدانة التي صدرت عن بعض الأوساط الفلسطينيّة والعربيّة الرسميّة بشأن العمليات البطوليّة الأخيرة وآخرها عملية "تل أبيب".

وختمت الجبهة بتوجيه التحيّة لشهيد جنين أحمد السعدي وتمنياتها بالشفاء للجرحى الذين أصيبوا أثناء تصديهم البطولي للعدوان على مخيم جنين الصمود، كما تتوجّه بـ "تحيّة الاكبار لأهلنا في المخيم الذين يقدمون يوميًا الوجه الناصع لشعبنا في مقاومة الاحتلال ويصفعون بصمودهم وجه أولئك المتخاذلين والمستسلمين الذين يروّجون للتطبيع ويهادنون الاحتلال".

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