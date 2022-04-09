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في نعيها الشهيد "السعدي".. حركة المقاومة الشعبية تتوعد الاحتلال بدفع الثمن

في نعيها الشهيد "السعدي".. حركة المقاومة الشعبية تتوعد الاحتلال بدفع الثمن
الناطق بإسم كتائب الناصر
رام الله - دنيا الوطن
نعت حركة المقاومة الشعبية وجناحها العسكري كتائب الناصر السبـت، شهيد مخيم جنين أحمد السعدي والذي ارتقى صباح اليوم برصاص الاحتلال.

وقالت المقاومة الشعبية في بيان لها، إن "دماء شهداء شعبنا لن تذهب هدراً، والعدو الصهيوني سيدفع الثمن غالياً".

وأضافت: "نعاهد الله تعالى ثم جماهير شعبنا الفلسطيني المجاهد على أن نبقى ثابتين على درب الجهاد والمقاومة حتى نيل كافة حقوقنا الوطنية".

وتابعت: "كما نعاهد على أن نكون الأوفياء لشهدائنا وأن نسير على الدرب الذي سلكوه حتى يندحر العدو الصهيوني الغاشم عن أرضنا المباركة أو نلقى الله شهداء".

ودعت حركة المقاومة الشعبية، لتصعيد العمل العسكري المقاوم في الضفة الغربية والقدس المحتلة والحفاظ على نهج الشهداء من خلال الاستمرار في المقاومة لأنها اللغة الوحيدة التي يفهمها الاحتلال "الصهيوني".

وختمت بيانها بالقول: "نسأل الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

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