المسؤول في فتح منير الجاغوب يُعلق على أحداث مخيم جنين









رام الله - دنيا الوطنأكد مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح، منير الجاغوب، إن عدوان قوات الاحتلال على جنين ومخيمها واقتحامها بهذا العدد من الجنود المدججين بكافة أنواع الأسلحة الحديثة، "لن يزيد شعبنا إلا صموداً وقوة و ثبات على الأرض".وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن هدم المنازل وإطلاق الرصاص على المدنيين العزل هو لإعادة هيبته على حساب الدم الفلسطيني.وتابع الجاغوب: أن الاحتلال يعرف أن المشكلة في احتلاله لأراضي دولة فلسطين وعدم تطبيقه لقرارات الشرعية الدولية، انتهاء الاحتلال وانسحابه من أراضي دولة فلسطين هو الحل الوحيد الذي يحقق الاستقرار والأمن للجميع.وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين، حيث وصل مستشفى جنين الحكومية، مصاباً بعد برصاصة بالرأس والصدر.ووفق مصادر محلية، فإن شهيد المواجهات مع الاحتلال في مخيم جنين هو الشاب أحمد السعدي، فيما أفادت وزارة الصحة بإصابة 13 شخصاً آخرين، بينهم حالات خطيرة.