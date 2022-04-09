شؤون فلسطينية

المسؤول في فتح منير الجاغوب يُعلق على أحداث مخيم جنين

المسؤول في فتح منير الجاغوب يُعلق على أحداث مخيم جنين
رام الله - دنيا الوطن
أكد مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح، منير الجاغوب، إن عدوان قوات الاحتلال على جنين ومخيمها واقتحامها بهذا العدد من الجنود المدججين بكافة أنواع الأسلحة الحديثة، "لن يزيد شعبنا إلا صموداً وقوة و ثبات على الأرض".

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن هدم المنازل وإطلاق الرصاص على المدنيين العزل هو لإعادة هيبته على حساب الدم الفلسطيني. 

وتابع الجاغوب: أن الاحتلال يعرف أن المشكلة في احتلاله لأراضي دولة فلسطين وعدم تطبيقه  لقرارات الشرعية الدولية، انتهاء الاحتلال وانسحابه من أراضي دولة  فلسطين هو الحل الوحيد الذي يحقق الاستقرار والأمن للجميع.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين، حيث وصل مستشفى جنين الحكومية، مصاباً بعد برصاصة بالرأس والصدر.

ووفق مصادر محلية، فإن شهيد المواجهات مع الاحتلال في مخيم جنين هو الشاب أحمد السعدي، فيما أفادت وزارة الصحة بإصابة 13 شخصاً آخرين، بينهم حالات خطيرة.


أخبار ذات صلة

في نعيها الشهيد &#34;السعدي&#34;.. حركة المقاومة الشعبية تتوعد الاحتلال بدفع الثمن

في نعيها الشهيد "السعدي".. حركة المقاومة الشعبية تتوعد الاحتلال بدفع الثمن

فيديو.. شاهد مراسم تشييع جثمان الشهيد &#34;السعدي&#34;

فيديو.. شاهد مراسم تشييع جثمان الشهيد "السعدي"

حماس تدعو لتصعيد المواجهة ضد الاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية

حماس تدعو لتصعيد المواجهة ضد الاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية

القانوع: عدوان الاحتلال على جنين لن يستعيد هيبة جيشه المنكسر وقيادته المهزوزة

القانوع: عدوان الاحتلال على جنين لن يستعيد هيبة جيشه المنكسر وقيادته المهزوزة

على متنه صيادين.. زوارق الاحتلال تحتجز مركب صيد في بحر رفح

على متنه صيادين.. زوارق الاحتلال تحتجز مركب صيد في بحر رفح

الأطفال أصحاب الهمم يتعرضون لأنواع مختلفة من العنف ..وحقوقيون يطالبون بتطبيق القانون

الأطفال أصحاب الهمم يتعرضون لأنواع مختلفة من العنف ..وحقوقيون يطالبون بتطبيق القانون

تقرير: مخططات استيطانية جديدة في انتظار مصادقة وزير جيش الاحتلال بني غانتس

تقرير: مخططات استيطانية جديدة في انتظار مصادقة وزير جيش الاحتلال بني غانتس

المطران حنا: إن ظاهرة العنف واستعمال السلاح خلال الساعات المنصرم في بيت جالا مرفوضة

المطران حنا: إن ظاهرة العنف واستعمال السلاح خلال الساعات المنصرم في بيت جالا مرفوضة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فيديو.. شاهد مراسم تشييع جثمان الشهيد &#34;السعدي&#34;

فيديو.. شاهد مراسم تشييع جثمان الشهيد "السعدي"

القانوع: عدوان الاحتلال على جنين لن يستعيد هيبة جيشه المنكسر وقيادته المهزوزة

القانوع: عدوان الاحتلال على جنين لن يستعيد هيبة جيشه المنكسر وقيادته المهزوزة

تقرير: مخططات استيطانية جديدة في انتظار مصادقة وزير جيش الاحتلال بني غانتس

تقرير: مخططات استيطانية جديدة في انتظار مصادقة وزير جيش الاحتلال بني غانتس

النضال الشعبي: الاحتلال من يرتكب أبشع الجرائم والمقاومة حق مشروع لشعبنا

النضال الشعبي: الاحتلال من يرتكب أبشع الجرائم والمقاومة حق مشروع لشعبنا

قوات الاحتلال تعتقل فتى وشاباً من رام الله

قوات الاحتلال تعتقل فتى وشاباً من رام الله

طالع: أسعار الخضروات والدواجن في القطاع لهذا اليوم السبت

طالع: أسعار الخضروات والدواجن في القطاع لهذا اليوم السبت

الخليل: مستوطنون يشقون مركبات المواطنين بالحجارة غرب المدينة

الخليل: مستوطنون يشقون مركبات المواطنين بالحجارة غرب المدينة

الاحتلال يصيب شابيْن برصاصه الحي في رام الله

الاحتلال يصيب شابيْن برصاصه الحي في رام الله

منوعات

شاهد ماذا علَّق زوج رحمة أحمد على مشاهدها في مسلسل &#34;الكبير&#34;

شاهد ماذا علَّق زوج رحمة أحمد على مشاهدها في مسلسل "الكبير"

شاهد: فنان مصري يشن هجوم حاد على برنامج رامز جلال

شاهد: فنان مصري يشن هجوم حاد على برنامج رامز جلال

بعد الصفعة.. أكاديمية الفنون تتخذ قرار صادم بحق ويل سميث

بعد الصفعة.. أكاديمية الفنون تتخذ قرار صادم بحق ويل سميث

شاهد: ريم عبدالله تقلد رضوى الشربيني بطريقة كوميدية لافتة

شاهد: ريم عبدالله تقلد رضوى الشربيني بطريقة كوميدية لافتة

شاهد: زينب العسكري تصف الشعب السعودي بـ&#34;المجنون&#34;

شاهد: زينب العسكري تصف الشعب السعودي بـ"المجنون"

شاهد كيف ردت ياسمين صبري وزوجها على شائعة إنفصالهما

شاهد كيف ردت ياسمين صبري وزوجها على شائعة إنفصالهما

ما حقيقة تلقي أحمد السقا التهديدات بسبب دوره في مسلسل &#34;الإختيار 3&#34;؟

ما حقيقة تلقي أحمد السقا التهديدات بسبب دوره في مسلسل "الإختيار 3"؟

شاهد: صفاء سلطان تمزق صورة تيم حسن على الهواء مباشرة

شاهد: صفاء سلطان تمزق صورة تيم حسن على الهواء مباشرة

شاهد: ريهام سعيد تحدث ضجة بما قالته عن &#34;الجن&#34;

شاهد: ريهام سعيد تحدث ضجة بما قالته عن "الجن"

شاهد كيف ردت وفاء الكيلاني بعد إعتراف معجبة بحبها لزوجها تيم حسن

شاهد كيف ردت وفاء الكيلاني بعد إعتراف معجبة بحبها لزوجها تيم حسن

عربي

المغرب.. اعتماد الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية بالبرلمان

المغرب.. اعتماد الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية بالبرلمان

الجيش اليمني يتهم الحوثيين بارتكاب 108 خروقات للهدنة الأممية والاخير يشن هجوماً على مأرب

الجيش اليمني يتهم الحوثيين بارتكاب 108 خروقات للهدنة الأممية والاخير يشن هجوماً على مأرب

رئيس الحكومة المغربي : نواجه ظروفا اقتصادية معقدة بسبب حرب أوكرانيا

رئيس الحكومة المغربي : نواجه ظروفا اقتصادية معقدة بسبب حرب أوكرانيا

بعد أيام من إبرام اتفاق مهم.. اشتباكات في جنوب السودان

بعد أيام من إبرام اتفاق مهم.. اشتباكات في جنوب السودان