القانوع: عدوان الاحتلال على جنين لن يستعيد هيبة جيشه المنكسر وقيادته المهزوزة

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، اليوم السبت، إن "عدوان الاحتلال على جنين لن يستعيد هيبة جيشه المنكسر وقيادته المهزوزة وكل المقاومين والشباب الثائر على درب الشهيدين رعد وحازم".وأضاف القانوع: "عدوان الاحتلال على أهلنا في جنين يجب أن يشكل انتفاضة عارمة ضد المحتل الصهيوني في كل أرجاء الضفة الغربية وتتحول مدن ومخيمات وشوارع الضفة لهيباً وناراً يحرق أقدام الغزاة المحتلين".وتوجه، بالتحية للشباب الثائر وأهالي جنين الأبطال وكل المقاومين فيها الذين يرسمون مشهد البطولة والفداء ويستبسلوا في التصدي للاحتلال ويتعملقوا في مواجهته ويفشلون اقتحام مخيمهم الثائر.