دولي

برصاص "طائش".. مصرع فتاة وإصابة اّخرين في نيويورك

برصاص "طائش".. مصرع فتاة وإصابة اّخرين في نيويورك
إطلاق نار في نيويورك
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة الأميركة، يوم الجمعة، عن مصرع فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً وإصابة شخصين آخرين بجروح، في نيويورك إثر إصابتهم برصاص طائش أطلقه رجل مسلح في أحد الشوارع.

ووفقاً لما نقله قناة (الشرق السعودية)، فإن مفوضة شرطة نيويورك كيشانت سيويل، قات للصحافيين، إن "الفتاة كانت عائدة من مدرستها الثانوية في برونكس برفقة فتاة أخرى في العمر نفسه، وفتى يبلغ 17 عاماً".

وأضافت سيويل أن "رجلاً أخرج مسدسه في الشارع وبدأ إطلاق النار بشكل متكرر خلال تلاسنه مع شخص آخر يقف عند الجانب المقابل لممر مشاة".

وأدى إطلاق النار الى إصابة إحدى الفتاتين في صدرها والمراهقين الآخرين في ساقيهما وأردافهما، فتم نقل الثلاثة إلى المستشفى، لكن الفتاة التي كان ينتظرها "مستقبل مشرق" على حد تعبير مفوضة الشرطة توفيت متأثرة بإصابتها في الصدر.

ولم تنفذ الشرطة أي اعتقالات لكنها تمكنت من الحصول على تسجيل فيديو للحادث، ووعدت بتقديم الجناة إلى العدالة.

وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي يسقط فيها شبان في نيويورك ضحية رصاص طائش.

ففي 31 مارس توفي فتى يبلغ 12 عاماً في بروكلين بينما كان داخل سيارة متوقفة، كما أصيبت شابة تبلغ من العمر 20 عاماً كانت في نفس السيارة.

وانتخب رئيس بلدية نيويورك الديمقراطي إريك آدامز، وهو ضابط شرطة سابق، أواخر عام 2021 بناء على وعود بالتصدي لانتشار الأسلحة غير القانونية في المدينة التي ارتفعت فيها معدلات الجريمة بشكل حاد منذ بدء تفشي جائحة كورونا.

وفي الربع الأول من عام 2022، ارتفع عدد عمليات إطلاق النار في نيويورك من 260 إلى 296 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وفقاً لأرقام شرطة نيويورك.

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