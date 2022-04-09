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شؤون فلسطينية

المطران حنا: إن ظاهرة العنف واستعمال السلاح خلال الساعات المنصرم في بيت جالا مرفوضة

المطران حنا: إن ظاهرة العنف واستعمال السلاح خلال الساعات المنصرم في بيت جالا مرفوضة
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، صباح اليوم، بأنه قد آلمنا وأحزننا كثيرًا ما حدث في بيت جالا العزيزة على قلوبنا جميعا خلال الساعات المنصرمة من اطلاق للرصاص واستعمال للعنف وتعد على اشخاص وعلى ممتلكات عامة وخاصة .
وأضاف "نحترم نتائج الانتخابات ونحترم اية محاولة هادفة لاجراء تحالفات واتفاقيات فنحن لا نتدخل في هذا الشأن ونحن على مسافة واحدة من كافة المرشحين وتربطنا علاقة صداقة ومودة مع الجميع".

وتابع "لا ندافع عن احد ولسنا بصدد الاساءة لاحد ولكن ما حدث خلال الساعات المنصرمة في بيت جالا جعل هذه المدينة الوادعة وكأنها في جبهة حرب فترويع للمواطنين الآمنين وحالة خوف وهلع وتصرفات غير مسؤولة وغير حكيمة".

وأضاف "إن بيت جالا لها مكانة خاصة في قلوبنا كما هو حال كافة مدننا وبلداتنا وما حدث في بيت جالا احزننا والمنا كثيرا ونتمنى ان يتوقف استعمال السلاح والعنف وان تسود لغة الحوار والتعقل وتحمل المسؤولية للحفاظ على هذا البلد الطيب وسلمه الاهلي والعلاقات الطيبة بين كافة مكوناته".

وقال إن "المسيحيون يصومون الصوم الاربعيني المقدس وهم يستعدون لاستقبال احد الشعانين واسبوع الالام والفصح المجيد ، واخوتنا المسلمون يصومون شهر رمضان استعدادا لاستقبال أعيادهم الدينية".

وأضاف "كلنا صائمون والصوم هو تقرب الى الله وتضحية ومحبة وتأكيد على القيم الانسانية والاخلاقية التي توحدنا جميعًا.

وناشد حنّا بضرورة وضع السلاح جانبًا والامتناع عن استعمال الوسائل العنفية واي خلاف ايا كان شكله وايا كان لونه يجب ان يحل بلغة الحوار والتفاهم بين ابناء البلد الواحد".

وأكد أن ما حدث في بيت جالا بسبب تداعيات نتائج الانتخابات حدث وقد يحدث في اماكن اخرى وهذه ظاهرة غير حضارية وغير انسانية .

وأضاف "يحق لأي مواطن أن يعبر عن رأيه في صناديق الاقتراع من خلال تصويته ومشاركته في الانتخابات واسناده للاشخاص الذين يراهم مناسبين لهذه المهام".


أما اللجوء للعنف واستعمال السلاح فهي ظاهرة مرفوضة ومستنكرة وهي تسيء لثقافتنا ولسمعة شعبنا ولا تعبر عن اصالة هذا الشعب ورقيه وثقافته ، هذا الشعب الرازح في ظل الاحتلال والذي يتوق الى الحرية واستعادة الحقوق السليبة.


ودعا أبناء بيت جالا وفي غيرها من الأماكن إلى اللجوء الى لغة الحوار الحضاري، أما استعمال السلاح والعنف فهو مرفوض ولا يمكن قبوله بأي شكل من الاشكال.


وشدّد القول "لسنا منحازين لأية جهة أو طرف نجح أو لم ينجح في الانتخابات فما يهمنا في النهاية هو مصلحة بيت جالا كما ومصلحة كافة المدن والبلدات الفلسطينية التي نتمنى لها الاستقرار والسلام والتطور وكل الخيرات" .
 


















































































































































































































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Copyright © 2022 Archbishop Atallah Hanna, All rights reserved.
This is the newsletter sent by Archbishop Atallah Hanna Office.

Our mailing address is:
Archbishop Atallah Hanna

Greek Orthodox Patriarchate
Jerusalem 14436


Mobile & WhatsApp : 00972505668778
Watainya :00970569434990


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Copyright © 2022 Archbishop Atallah Hanna, All rights reserved.
This is the newsletter sent by Archbishop Atallah Hanna Office.

Our mailing address is:
Archbishop Atallah Hanna

Greek Orthodox Patriarchate
Jerusalem 14436


Mobile & WhatsApp : 00972505668778
Watainya :00970569434990


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Copyright © 2022 Archbishop Atallah Hanna, All rights reserved.
This is the newsletter sent by Archbishop Atallah Hanna Office.

Our mailing address is:
Archbishop Atallah Hanna

Greek Orthodox Patriarchate
Jerusalem 14436


Mobile & WhatsApp : 00972505668778
Watainya :00970569434990


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