عربي

المغرب.. اعتماد الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية بالبرلمان

المغرب.. اعتماد الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية بالبرلمان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن البرلمان المغربي، الشروع في اعتماد الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية خلال جلساته، لأول مرة في تاريخ البلاد.

جاء ذلك وبحسب ما نقلت وكالة " الأناضول"على لسان رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب (غرفة البرلمان الأولى)، خلال افتتاح الدورة التشريعية الثانية للبرلمان، مساء الجمعة.

وأفاد العلمي، بأن "الترجمة الفورية في اللغتين العربية والأمازيغية في الجلسات العامة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، والجلسة الشهرية التي يجيب خلالها رئيس الحكومة (عزيز أخنوش) على أسئلة أعضاء المجلس، ستبدأ اعتبارا من 11 نيسان/إبريل الجاري".

ووصف هذه الخطوة بـ"اللحظة الوطنية الهامة التي ينبغي تقديرها"، داعيا إلى "مواصلة تفعيل مقتضيات الدستور، بكل ما يرمز إليه ذلك في الحياة الوطنية".

وتعد الأمازيغية إلى جانب العربية، لغة رسمية وفق دستور المملكة، حيث يجري استخدامها في عدد من القطاعات، وسط مطالب بتفعيلها أكثر.

ونهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلنت الحكومة المغربية، تخصيص مليار درهم (100 مليون دولار) لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

والأمازيغ هم شعوب أهلية تسكن المنطقة الممتدة من واحة سيوة غربي مصر شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، ومن البحر المتوسط شمالا إلى الصحراء الكبرى جنوبا.

أخبار ذات صلة

الجيش اليمني يتهم الحوثيين بارتكاب 108 خروقات للهدنة الأممية والاخير يشن هجوماً على مأرب

الجيش اليمني يتهم الحوثيين بارتكاب 108 خروقات للهدنة الأممية والاخير يشن هجوماً على مأرب

المغرب تُدخل قرار إعفاء إسرائيل من التأشيرات حيّز التنفيذ

المغرب تُدخل قرار إعفاء إسرائيل من التأشيرات حيّز التنفيذ

رئيس الحكومة المغربي : نواجه ظروفا اقتصادية معقدة بسبب حرب أوكرانيا

رئيس الحكومة المغربي : نواجه ظروفا اقتصادية معقدة بسبب حرب أوكرانيا

بعد أيام من إبرام اتفاق مهم.. اشتباكات في جنوب السودان

بعد أيام من إبرام اتفاق مهم.. اشتباكات في جنوب السودان

استخراج 11 جثةً مجهولة الهوية في مدينة سرت اللّيبية

استخراج 11 جثةً مجهولة الهوية في مدينة سرت اللّيبية

وفق شروط.. السعودية تقرر زيادة عدد الحجاج إلى مليون

وفق شروط.. السعودية تقرر زيادة عدد الحجاج إلى مليون

شاهد: تدشين المنبر الجديد للحرم المكي بالسعودية في حلته الجديدة

شاهد: تدشين المنبر الجديد للحرم المكي بالسعودية في حلته الجديدة

بعد انتهاء أزمة دبلوماسية.. عودة السفير اليمني في لبنان لممارسة عمله

بعد انتهاء أزمة دبلوماسية.. عودة السفير اليمني في لبنان لممارسة عمله

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يعبر عن تضامنه مع المذيع إيفان داوسون

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يعبر عن تضامنه مع المذيع إيفان داوسون

مرداوي: عملية ديزنكوف ضربت منظومة الاحتلال الأمنية

مرداوي: عملية ديزنكوف ضربت منظومة الاحتلال الأمنية

عوض الله: إدانة قيادات فلسطينية وعربية وإقليمية العمليات البطولية غير مسؤولة وخارجة عن مواقف شعوبهم

عوض الله: إدانة قيادات فلسطينية وعربية وإقليمية العمليات البطولية غير مسؤولة وخارجة عن مواقف شعوبهم

خاطر: جنين تحتضن المقاومة وتجاوزت مرحلة الإخضاع

خاطر: جنين تحتضن المقاومة وتجاوزت مرحلة الإخضاع

الجبهة الديمقراطية: ردود أفعال بينت تعبير عن &#34;إفلاس سياسي وأمني&#34;

الجبهة الديمقراطية: ردود أفعال بينت تعبير عن "إفلاس سياسي وأمني"

أبو عرة: المقاومة في الضفة الغربية تزداد هيبة وشراسة

أبو عرة: المقاومة في الضفة الغربية تزداد هيبة وشراسة

التميمي يدين جرائم الاحتلال في جنين

التميمي يدين جرائم الاحتلال في جنين

الديمقراطية تعرض قضية الأطفال المعتقلين في السجون الإسرائيلية مع نقابة المحامين بالمحكمة الجنائية الدولية

الديمقراطية تعرض قضية الأطفال المعتقلين في السجون الإسرائيلية مع نقابة المحامين بالمحكمة الجنائية الدولية

منوعات

شاهد ماذا علَّق زوج رحمة أحمد على مشاهدها في مسلسل &#34;الكبير&#34;

شاهد ماذا علَّق زوج رحمة أحمد على مشاهدها في مسلسل "الكبير"

شاهد: فنان مصري يشن هجوم حاد على برنامج رامز جلال

شاهد: فنان مصري يشن هجوم حاد على برنامج رامز جلال

بعد الصفعة.. أكاديمية الفنون تتخذ قرار صادم بحق ويل سميث

بعد الصفعة.. أكاديمية الفنون تتخذ قرار صادم بحق ويل سميث

شاهد: ريم عبدالله تقلد رضوى الشربيني بطريقة كوميدية لافتة

شاهد: ريم عبدالله تقلد رضوى الشربيني بطريقة كوميدية لافتة

شاهد: زينب العسكري تصف الشعب السعودي بـ&#34;المجنون&#34;

شاهد: زينب العسكري تصف الشعب السعودي بـ"المجنون"

شاهد كيف ردت ياسمين صبري وزوجها على شائعة إنفصالهما

شاهد كيف ردت ياسمين صبري وزوجها على شائعة إنفصالهما

ما حقيقة تلقي أحمد السقا التهديدات بسبب دوره في مسلسل &#34;الإختيار 3&#34;؟

ما حقيقة تلقي أحمد السقا التهديدات بسبب دوره في مسلسل "الإختيار 3"؟

شاهد: صفاء سلطان تمزق صورة تيم حسن على الهواء مباشرة

شاهد: صفاء سلطان تمزق صورة تيم حسن على الهواء مباشرة

شاهد: ريهام سعيد تحدث ضجة بما قالته عن &#34;الجن&#34;

شاهد: ريهام سعيد تحدث ضجة بما قالته عن "الجن"

شاهد كيف ردت وفاء الكيلاني بعد إعتراف معجبة بحبها لزوجها تيم حسن

شاهد كيف ردت وفاء الكيلاني بعد إعتراف معجبة بحبها لزوجها تيم حسن

عربي

المغرب.. اعتماد الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية بالبرلمان

المغرب.. اعتماد الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية بالبرلمان

الجيش اليمني يتهم الحوثيين بارتكاب 108 خروقات للهدنة الأممية والاخير يشن هجوماً على مأرب

الجيش اليمني يتهم الحوثيين بارتكاب 108 خروقات للهدنة الأممية والاخير يشن هجوماً على مأرب

المغرب تُدخل قرار إعفاء إسرائيل من التأشيرات حيّز التنفيذ

المغرب تُدخل قرار إعفاء إسرائيل من التأشيرات حيّز التنفيذ

رئيس الحكومة المغربي : نواجه ظروفا اقتصادية معقدة بسبب حرب أوكرانيا

رئيس الحكومة المغربي : نواجه ظروفا اقتصادية معقدة بسبب حرب أوكرانيا