النضال الشعبي: الاحتلال من يرتكب أبشع الجرائم والمقاومة حق مشروع لشعبنا



وتابعت الجبهة خلال اجتماعيين لفرعي نابلس وجنين بحضور عضو المكتب السياسي حكم طالب، "ما يتعرض له ابناء شعبنا من عمليات القتل والاعدام الميداني بدم بارد وكذلك مواصلة حكومة الاحتلال الاستيطان وتهويد العاصمة القدس والتهجير القسري ،أمام كل ذلك لنا الحق بالمقاومة عن ارضنا وقدسنا".



وقال طالب "نحن أمام احتلال عنصري فاشي يدعم ويرعى ارهاب دولة منظم، وهذا كله يتم أمام المجتمع الدولي الذي انكشف على حقيقته بالكيل بمكيالين والمطلوب منه ليس ادانت الاحتلال بل معاقبته وفرض الحصار عليه وفتح تحقيق دولي بجرائمه".



وأكد طالب لشعبنا الحق في المقاومة بكل الوسائل والأساليب وعلى العالم دعم مقاومة شعبنا الفلسطيني المشروعة لاحتلال جاثم على أرضنا ويرتكب أبشع الجرائم ضدنا.



قالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، إن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية عن التصعيد وأن ما يقوم به أبناء شعبنا ردًا طبيعيا على جرائم الاحتلال.