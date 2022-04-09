عاجل

  • وزارة الصحة: شهيد و13 إصابة بالرصاص الحي بينها إصابتان بالبطن وتتواجد حالياً في غرف العمليات وإصابة بشظية بالرأس

شؤون فلسطينية

النضال الشعبي: الاحتلال من يرتكب أبشع الجرائم والمقاومة حق مشروع لشعبنا

النضال الشعبي: الاحتلال من يرتكب أبشع الجرائم والمقاومة حق مشروع لشعبنا
جبهة النضال الشعبي
قالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، إن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية عن التصعيد وأن ما يقوم به أبناء شعبنا ردًا طبيعيا على جرائم الاحتلال.

وتابعت الجبهة خلال اجتماعيين لفرعي نابلس وجنين بحضور عضو المكتب السياسي حكم طالب، "ما يتعرض له ابناء شعبنا من عمليات القتل والاعدام الميداني بدم بارد وكذلك مواصلة حكومة الاحتلال الاستيطان وتهويد العاصمة القدس والتهجير القسري ،أمام كل ذلك لنا الحق بالمقاومة عن ارضنا وقدسنا".

وقال طالب "نحن أمام احتلال عنصري فاشي يدعم ويرعى ارهاب دولة منظم، وهذا كله يتم أمام المجتمع الدولي الذي انكشف على حقيقته بالكيل بمكيالين والمطلوب منه ليس ادانت الاحتلال بل معاقبته وفرض الحصار عليه وفتح تحقيق دولي بجرائمه".

وأكد طالب لشعبنا الحق في المقاومة بكل الوسائل والأساليب وعلى العالم دعم مقاومة شعبنا الفلسطيني المشروعة لاحتلال جاثم على أرضنا ويرتكب أبشع الجرائم ضدنا.

أخبار ذات صلة

المطران حنا: إن ظاهرة العنف واستعمال السلاح خلال الساعات المنصرم في بيت جالا مرفوضة

المطران حنا: إن ظاهرة العنف واستعمال السلاح خلال الساعات المنصرم في بيت جالا مرفوضة

سرايا القدس - كتيبة جنين: الشهيد السعدي أحد مقاتلينا والاحتلال سيدفع ثمن جرائمه

سرايا القدس - كتيبة جنين: الشهيد السعدي أحد مقاتلينا والاحتلال سيدفع ثمن جرائمه

شاهد: اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها مخيم جنين

شاهد: اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها مخيم جنين

قوات الاحتلال تعتقل فتى وشاباً من رام الله

قوات الاحتلال تعتقل فتى وشاباً من رام الله

فيديو.. شهيد و10 إصابات برصاص قوات الاحتلال بعد اقتحامها مخيم جنين

فيديو.. شهيد و10 إصابات برصاص قوات الاحتلال بعد اقتحامها مخيم جنين

طالع: أسعار الخضروات والدواجن في القطاع لهذا اليوم السبت

طالع: أسعار الخضروات والدواجن في القطاع لهذا اليوم السبت

الخليل: مستوطنون يشقون مركبات المواطنين بالحجارة غرب المدينة

الخليل: مستوطنون يشقون مركبات المواطنين بالحجارة غرب المدينة

الاحتلال يصيب شابيْن برصاصه الحي في رام الله

الاحتلال يصيب شابيْن برصاصه الحي في رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النضال الشعبي: الاحتلال من يرتكب أبشع الجرائم والمقاومة حق مشروع لشعبنا

النضال الشعبي: الاحتلال من يرتكب أبشع الجرائم والمقاومة حق مشروع لشعبنا

قوات الاحتلال تعتقل فتى وشاباً من رام الله

قوات الاحتلال تعتقل فتى وشاباً من رام الله

الاحتلال يصيب شابيْن برصاصه الحي في رام الله

الاحتلال يصيب شابيْن برصاصه الحي في رام الله

مركز فلسطين: 1460 حالة اعتقال خلال الربع الأول من العام الجاري

مركز فلسطين: 1460 حالة اعتقال خلال الربع الأول من العام الجاري

إصابتان واعتقال شاب في باب العامود بالقدس المحتلة

إصابتان واعتقال شاب في باب العامود بالقدس المحتلة

قيادي بحماس يعقب على تهديدات الاحتلال لمدينة جنين وسكانها

قيادي بحماس يعقب على تهديدات الاحتلال لمدينة جنين وسكانها

المنظومة الأمنية الإسرائيلية للمستوى السياسي: لا تلغوا التسهيلات للفلسطينيين واحتمالات بوقوع عمليات جديدة

المنظومة الأمنية الإسرائيلية للمستوى السياسي: لا تلغوا التسهيلات للفلسطينيين واحتمالات بوقوع عمليات جديدة

شاهد: الاحتلال ينشر فيديو جديد للشهيد رعد أثناء تجوله بتل أبيب قبل العملية

شاهد: الاحتلال ينشر فيديو جديد للشهيد رعد أثناء تجوله بتل أبيب قبل العملية

منوعات

في أولى حفلات رمضان.. الجمهور يهاجم محمد فؤاد بالسيلفي

في أولى حفلات رمضان.. الجمهور يهاجم محمد فؤاد بالسيلفي

شاهد ماذا علَّق زوج رحمة أحمد على مشاهدها في مسلسل &#34;الكبير&#34;

شاهد ماذا علَّق زوج رحمة أحمد على مشاهدها في مسلسل "الكبير"

شاهد: فنان مصري يشن هجوم حاد على برنامج رامز جلال

شاهد: فنان مصري يشن هجوم حاد على برنامج رامز جلال

بعد الصفعة.. أكاديمية الفنون تتخذ قرار صادم بحق ويل سميث

بعد الصفعة.. أكاديمية الفنون تتخذ قرار صادم بحق ويل سميث

شاهد: ريم عبدالله تقلد رضوى الشربيني بطريقة كوميدية لافتة

شاهد: ريم عبدالله تقلد رضوى الشربيني بطريقة كوميدية لافتة

شاهد: زينب العسكري تصف الشعب السعودي بـ&#34;المجنون&#34;

شاهد: زينب العسكري تصف الشعب السعودي بـ"المجنون"

شاهد كيف ردت ياسمين صبري وزوجها على شائعة إنفصالهما

شاهد كيف ردت ياسمين صبري وزوجها على شائعة إنفصالهما

ما حقيقة تلقي أحمد السقا التهديدات بسبب دوره في مسلسل &#34;الإختيار 3&#34;؟

ما حقيقة تلقي أحمد السقا التهديدات بسبب دوره في مسلسل "الإختيار 3"؟

شاهد: صفاء سلطان تمزق صورة تيم حسن على الهواء مباشرة

شاهد: صفاء سلطان تمزق صورة تيم حسن على الهواء مباشرة

شاهد: ريهام سعيد تحدث ضجة بما قالته عن &#34;الجن&#34;

شاهد: ريهام سعيد تحدث ضجة بما قالته عن "الجن"

عربي

المغرب.. اعتماد الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية بالبرلمان

المغرب.. اعتماد الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية بالبرلمان

الجيش اليمني يتهم الحوثيين بارتكاب 108 خروقات للهدنة الأممية والاخير يشن هجوماً على مأرب

الجيش اليمني يتهم الحوثيين بارتكاب 108 خروقات للهدنة الأممية والاخير يشن هجوماً على مأرب

رئيس الحكومة المغربي : نواجه ظروفا اقتصادية معقدة بسبب حرب أوكرانيا

رئيس الحكومة المغربي : نواجه ظروفا اقتصادية معقدة بسبب حرب أوكرانيا

بعد أيام من إبرام اتفاق مهم.. اشتباكات في جنوب السودان

بعد أيام من إبرام اتفاق مهم.. اشتباكات في جنوب السودان