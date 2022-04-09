الجيش اليمني يتهم الحوثيين بارتكاب 108 خروقات للهدنة الأممية والاخير يشن هجوماً على مأرب

اتهم الجيش اليمني، جماعة الحوثي بارتكاب 108 خروقات في 6 محافظات للهدنة الأممية المعلنة من قبل الأمم المتحدة لمدة شهرين.

وقال المركز الإعلامي للجيش وبحسب وكالة "الأناضول" في بيان مساء الجمعة: "تواصل مليشيا الحوثي الإيرانية، خروقاتها للهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة، لليوم السادس تواليا".

وأضاف أن "المليشيات ارتكبت 108 خرقا للهدنة في اليوم السادس، في 6 محافظات هي تعز، وحجة والحديدة، ومأرب، والجوف والضالع ".

وأردف: "تنوعت الخروقات بين محاولات تسلل واستهداف مواقع الجيش بالمدفعية، والطائرات المسيرة، خصوصا في جبهات جنوب مأرب، ونشر قناصين، أمام مواقع الجيش".





وكان الحوثيون شنوا اليوم السبت، هجوماً واسعاً ومن عدة محاور على مواقع الجيش والمقاومة الشعبية جنوب مأرب، وذلك لليوم الثاني على التوالي.



ووفق قناة (العربية) فإن الحوثيون قصفوا مديرية الوادي بمأرب التي تضم أكبر مخيمات النزوح صباح اليوم السبت، بصاروخ بالستي هو الثاني منذ إعلان الهدنة، بعد صاروخ أطلقته على مديرية رغوان قبل يومين، ونقلت مصادر محلية ان الصاروخ وقع في مكان فارغ متسبباً بأضرار مادية.



وتصدت مدفعية الجيش الوطني في ساعات الفجر الأولى اليوم السبت لهجوم مدرع في جبهة لعيرف وأحرقت عدداً من الأطقم والآليات العسكرية منها عربة بي أم بي.



وقالت مصادر عسكرية، إن الحوثيين دفعوا بأنساق بشرية متتالية من معسكر أم ريش وقرون البور باتجاه المناطق الصحراوية المفتوحة.



فيما مجاميع أخرى حاولت التسلل من سائلة النقعة لاستعادة الكثبان الرملية التي حررها الجيش قبل أيام من إعلان الهدنة، لكنها فشلت في تحقيق أي مكاسب، وخسرت عشرات المقاتلين.



وعززت الحوثيون مواقعها في جميع جبهات مأرب بآليات عسكرية واستحدثت عددا من المواقع التي دفعت إليها بمجاميع عسكرية خلال فترة الهدنة استعداداً لشن هجمات أوسع على مواقع الجيش الوطني شمال وغرب وجنوب مأرب.



رام الله - دنيا الوطن