المغرب تُدخل قرار إعفاء إسرائيل من التأشيرات حيّز التنفيذ

رام الله - دنيا الوطنصرّح رئيس البعثة الإسرائيلية لدى الرباط، دافيد غوفرين، أنَّ المغرب قد أدخلت قرار إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من التأشيرات مع المغرب حيّز التنفيذ نهاية آذار/مارس المُنصرم.ووفق موقع (أناضول)، قال غوفرين: "يسعدني أن أخبركم أنه تم توقيع اتفاق بين دولة إسرائيل والمملكة المغربية بشأن الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية".".وتابع غوفرين، في تغريدة له عبر (تويتر): "دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في نهاية الشهر الماضي".ولم يذكر المسؤول الإسرائيلي، متى تم توقيع الاتفاقية بين الجانبين ولا تفاصيل أكثر حولها، فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات المغربية.وكانت إسرائيل والمغرب قد استئنفتا العلاقات الدبلوماسية في 10 كانون الأول/ديسمبر 2020 بعد توقفها عام 2000 برعاية أمريكية .ويُشار إلى أن المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.​​​​​​​