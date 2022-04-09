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شاهد: اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها مخيم جنين

شاهد: اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها مخيم جنين
رام الله - دنيا الوطن
شهد مخيم جنين صباح اليوم السبت، تبادلاً لإطلاق النار بين مقاومين فلسطينيين، وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين، شمال الضفة الغربية.


 


 


 


واقتحمت قوات الاحتلال، أطراف مخيم جنين من جهات عدة، فيما هناك انتشار كبير لقناصة الاحتلال في المخيم.

ووفق مصادر محلية فإن قوات الاحتلال تحاصر منزل منفذ عملية تل أبيب، الشهيد رعد حازم.

يأتي ذلك بعد يومين فقط من عملية إطلاق نار نفذها، الشاب رعد فتحي حازم، من مخيم جنين، أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين، وإصابة عدد آخر في تل أبيب.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قرية برقين غرب مدينة جنين.

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