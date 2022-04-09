إيران: ندعم القضية الفلسطينية وشعبها "المظلوم"





وقال زاده في تصريح له لقناة (الميادين): إن "طريق الحل الوحيد لأزمة فلسطين هو إجراء الاستفتاء العام بمشاركة جميع سكان فلسطين الأصلييين".



وأضاف، أنّ "العنصرية والقمع والمجازر والسجن والحرمان المتواصل والإذلال اليومي للشعب الفلسطيني المظلوم وكذلك الإرهاب السافر الذي يمارسه الكيان الصهيوني العنصري، تعدّ السبب الأساس في جميع الاضطرابات في فلسطين المحتلة".



ولفت زاده إلى أنّ "مقارعة المحتلين حقٌ مشروعٌ وبديهي وطبيعي للشعب الفلسطيني الأعزل"، مضيفاً أنّ "عمليات المقاومة تأتي رداً على اعتداءات الصهاينة المتكررة على الأماكن المقدسة في القدس وجرائم واعتداءات الكيان الصهيوني الغاصب ضد الفلسطينيين الذين يتعرضون لتضييقات وحرمان شديد في القدس الشريف وسائر أراضي فلسطين".



وطالب المتحدث الإيراني جميع الشعوب والحكومات والأوساط الدولية بضرورة العمل في مسار توفير الأمن للشعب الفلسطيني على أساس "الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة الاحتلال والإرهاب الذي يُمارسه الكيان الصهيوني العنصري وأن تبادر إلى منع اعتداءات وجرائم الصهاينة الوحشية في فلسطين".



ورأى أنّ "المقاومة تُعدّ الخيار الوحيد لشعب فلسطين الخاضع للاحتلال لإرغام كيان الاحتلال على القبول بطريق الحل الديمقراطي لتحرير القدس الشريف وتقرير المصير لفلسطين".



رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم السبت، دعم إيران للقضية الفلسطينية والنضالات التحررية للشعب الفلسطيني.