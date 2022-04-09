بعد أيام من إبرام اتفاق مهم.. اشتباكات في جنوب السودان

رام الله - دنيا الوطناندلعت معارك في شمال جنوب السودان، الجمعة، بين قوات موالية للرئيس سلفا كير، وأخرى موالية لنائبه رياك مشار، وفق ما أعلن مسؤولان عسكريان من الطرفين، مع دعوتهما إلى إنهاء الأعمال العدائية.وتأتي الاشتباكات وبحسب موقع "سكاي نيوز" بعد أقل من أسبوع من اتفاق الزعيمين على العمل للحفاظ على السلام وإنشاء قيادة موحدة للقوات المسلحة، وفق ما ينصّ اتفاق السلام الذي أبرم عام 2018 لإنهاء خمس سنوات من الحرب الأهلية الدامية.يدور القتال حول معسكر كوتش ميرمير في ولاية الوحدة الذي يضم قوات موالية لمشار (الحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة) وتعرض لهجوم من ميليشيات مدعومة من الجيش، بحسب مسؤولين من الطرفين مجتمعين في العاصمة جوبا.وشدد رئيس الأركان بالنيابة في الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة، الجنرال غابرييل دوب لام، على "ضرورة حل مشكلة انعدام الأمن... على وجه السرعة".