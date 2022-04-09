روسيا تكشف خطط "النازيين الأوكرانيين" في حربهما

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن أخر تفاصيل الحرب بينها وبين أوكرانيا، كاشفةً الخطط الأوكرانية في إطار إضعاف الجيش الروسي.وقالت الدفاع الروسية، إنّ "النازيين الجدد فخّخوا مخازن تحتوي على مواد كيميائية سامة في بلدة أفدييفكا شرقيّ أوكرانيا، ويخطّطون لتفجيرها مع اقتراب قوات دونيتسك من المنطقة".ووفقا لما نقلته قناة (الميادين)، فإن رئيس إدارة شؤون الدفاع في روسيا، ميخائيل ميزينتسيف، ذكر أمس الجمعة: "أعدّ مقاتلو التشكيلات القومية المتطرفة في أفدييفكا استفزازاً غير إنساني لتسميم سكان المناطق المجاورة بشكل جماعي بمواد كيميائية سامة، وللقيام بذلك، أقدم النازيون الجدد على تفخيخ مخازن لمواد كيميائية سامة في مصنع فحم".وتابع ميزينتسيف:"القوميون المتطرفون يخطّطون لتفجيرها مع اقتراب قوات جمهورية دونيتسك الشعبية من المدينة".