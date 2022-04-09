بايدن يُهاتف رئيس جنوب أفريقيا بعد امتناع الأخير التصويت ضدّ روسيا

رام الله - دنيا الوطنهاتف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، بعد امتناع بلاد الأخير تأييد قرار تعليق عضوية روسيا في هيئة حقوقية تابعة للأمم المتحدة.وصرّح رامافوزا، عبر (تويتر)، أنّه أجرى مكالمة هاتفية "مثمرة" مع بايدن، مضيفًا "تبادلنا وجهات النظر بشأن النزاع في أوكرانيا واتفقنا على ضرورة وقف إطلاق النار وإجراء حوار بين أوكرانيا وروسيا.في حين، قال البيت الأبيض في بيان حول المكالمة إن بايدن "شدد على قوة الشراكة الثنائية، فضلًا عن التحديات العالمية التي أحدثها الغزو الروسي الجديد لأوكرانيا".وأضاف البيان أن الرئيس الأمريكي شدد على "الحاجة إلى رد دولي واضح وموحد على العدوان الروسي في أوكرانيا"."كما وانتقد رامافوزا مجلس الأمن الدولي بشدة لتمكينه الدول القوية من استخدام نفوذها لاتخاذ قرارات جاءت كارثية في بعض الأحيان.وقال إن "مجلس الأمن الدولي بشكله الحالي صار باليا وغير تمثيلي"، مضيفا إنه يضر بالدول ذات الاقتصادات النامية.وألمحت وسائل إعلام محلية إلى أن بايدن هو من بادر الى إجراء المكالمة الهاتفية مع بريتوريا.وكانت جنوب إفريقيا قد امتنعت بجانب 58 دولة عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقابا لها على عمليتها العسكرية في أوكرانيا، الخميس المُنصرم.وحافظت جنوب إفريقيا على موقف محايد بشأن النزاع في أوكرانيا، ووصفت المفاوضات بأنها أفضل خيار لإنهاء هذه الحرب.ويُشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي تمتنع فيها جنوب إفريقيا عن التصويت على قرارات متعلقة بهذا النزاع.