الدفاع الأمريكية: لا نريد أي تصعيد مع روسيا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية أمس الجمعة، إنها: "لا تريد أي تصعيد قد يؤدي إلى توتر العلاقات فيما بينها وبين روسيا".

وأردف أنه في الوقت ذاته نأخذ بعين الاعتبار أن روسيا دولة نووية، وأنه لا يوجد لدينا تفهم واضح لنمط تفكير بوتين.



ولفت كيربي إلى أن تجنب التصعيد "جزء من حماية" أمن الولايات المتحدة، وأن وزير الدفاع لويد أوستن يولي اهتماما كبيرا لهذه القضية.



وأضافت وزارة الدفاع: "نسعى لتجنب تصعيد التوتر مع موسكو في المجال العسكري"، مشيرة إلى أن واشنطن تأخذ بعين الاعتبار أن روسيا دولة نووية.ووفقا لما نقلته (روسيا اليوم)، فإن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي قال: "نحن نرفض بشكل قاطع الادعاءات بأننا لا نبذل جهودا كافية أو لا نعمل شيئا بالسرعة المطلوبة" في ما يخص دعم أوكرانيا.