استخراج 11 جثةً مجهولة الهوية في مدينة سرت اللّيبية

رام الله - دنيا الوطنعثرت هيئة البحث والتعرف على المفقودين، بالتنسيق مع النيابة الجزئية في ليبيا، على 11 جثة مجهولة الهوية في مدينة سرت.ووفق موقع (روسيا اليوم)، فقد صرّحت الهيئة في بيانِ لها، أنّ فريق البحث على الرفات توجّه مع النياب الجزئية لاستخراج 11 جثة مجهولة الهوية من منطقة الجيزة داخل مدينة سرت.وأضافت الهيئة، "تم استخراج الجُثث ونقلها إلى مستشفى ابن سيناء بمدينة سرت".وأشارت إلى أن الفرق المختصة باشرت بأخذ عينات من العظام لنقلها إلى مختبرات الهيئة وذلك بالتنسيق مع الطب الشرعي، ومن ثم جرت إجراءات الدفن الشرعي للجثث.