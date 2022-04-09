وفق شروط.. السعودية تقرر زيادة عدد الحجاج إلى مليون



وأوضحت أن موسم حج هذا العام سيكون وفقا لجملة من الضوابط أبرزها أن يكون حج هذا العام للفئة العمرية أقل من (65) عاما ميلاديا، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة.





كما يشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي (بي سي آر) لفيروس (كورونا)، لعينة أخذت خلال (72) ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.



وأكدت على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

رام الله - دنيا الوطنكشفت السعودية، اليوم السبت، عن قرارها برفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هـ / 2022 إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.ووفقاً لما نقلته (العربية)، فإن السعودية قالت: إن "هذا القرار يأتي انطلاقا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم على سلامة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وضمان سلامتهم وأمنهم".وأضافت: "انطلاقا من اهتمام المملكة العربية السعودية بانتظام فريضة الحج، وتمكين أكبر عدد من المسلمين في أنحاء العالم من أداء مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف في أجواء من الروحانية والطمأنينة، مع الحفاظ على المكتسبات الصحية التي حققتها المملكة في مواجهة جائحة فيروس (كورونا).