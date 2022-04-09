شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: انخفاض يطرأ على درجات الحرارة

طقس فلسطين: انخفاض يطرأ على درجات الحرارة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً الى صاف وربيعيا ولطيفا حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول  معدلها السنوي العام وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط  أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وباردا نسبيا فوق المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة  تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وربيعيا ولطيفا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل،  والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الاثنين، غائماً جزئياً إلى صاف وربيعيا ولطيفا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول  معدلها السنوي العام وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الليل لسقوط  أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق خاصة فوق المناطق الشمالية  والرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً وربيعيا ولطيفا حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط  أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 21-13 22-13 21-9 بيت لحم 21-13 22-13 21-9
رام الله والبيرة 20-12 21-12 20-8 طولكرم 23-15 24-15 23-11
نابلس 22-14 23-14 22-10 قلقيلية 23-15 24-15 23-11
جنين 24-15 25-15 24-11 سلفيت 21-13 22-13 21-9
طوباس 25-16 26-16 25-12 روابي 22-14 23-14 22-10
الخليل 20-12 21-12 20-9 غزه 22-16 23-16 22-12
أريحا 28-19 29-19 28-15 خانيونس 22-16 23-16 22-12
الأغوار الشمالية 26-17 27-17 26-13 رفح 23-15 24-15 23-11
والله تعالى أعلم

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