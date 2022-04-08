شؤون فلسطينية

قيادي بحماس يعقب على تهديدات الاحتلال لمدينة جنين وسكانها

قيادي بحماس يعقب على تهديدات الاحتلال لمدينة جنين وسكانها
رام الله - دنيا الوطن
عقب فوزي برهوم، القيادي حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، مساء اليوم الجمعة، على تهديدات الاحتلال الاسرائيلي لمدينة جنين وسكانها.

وأكد برهوم في تصريح له، أن تهديدات الإحتلال الإسرائيلي لجنين وسكانها لن تكسر إرادة شبابها الأحرار ، ولن ترتد إلا عليه.

وقال: "على أهلنا في كل مدن وقرى الضفة المنتفضة وشبابها الثائر ألا يسمحوا للإحتلال الإسرائيلي بالإستفراد بجنين وسكانها، أو فرض أي معادلة عليهم ،بل وجب عليهم المقاومة والنصرة ومواجهة الإحتلال مهما بلغت التضحيات ،ولتكن كل مدن الضفة جنين، وليكن كل شباب الضفة ضياء حمارشة ورعد حازم".

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