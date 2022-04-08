المنظومة الأمنية الإسرائيلية للمستوى السياسي: لا تلغوا التسهيلات للفلسطينيين واحتمالات بوقوع عمليات جديدة

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أن المنظومة الأمنية الاسرائيلية، قدمت توصيات للمستوى السياسي، بعدم إلغاء التسهيلات التي أُقرت للفلسطينيين خلال شهر رمضان.من جانبها، أكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن المنظومة الامينة حذرت بوجود المزيد من الانذارات الساخنة لاحتمال وقوع عمليات جديدة.وكان الشهيد رعد حازم قد نفذ عملية اطلاق نار في شارع (ديزنكوف) وسط تل أبيب، أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين و15 اصابة بينهم حالات وصفت بالخطيرة.وفجر اليوم الجمعة، أعلن اعلام الاحتلال استشهاد رعد حازم خلال اشتباك مسلح مع وحدة اليمام الاسرائيلية في يافا، وذلك بعد أن رفض طلبا اسرائيليا بتسليم نفسه.