شاهد: الاحتلال ينشر فيديو جديد للشهيد رعد أثناء تجوله بتل أبيب قبل العملية

رام الله - دنيا الوطننشر اعلام الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مقطع فيديو جديد، يظهر الشهيد رعد حازم منفذ عملية اطلاق النار في شارع (ديزنكوف)، وهو يتجول في شوارع تل أبيب.وكان الشهيد رعد حازم قد نفذ عملية اطلاق نار في شارع (ديزنكوف) وسط تل أبيب، أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين و15 اصابة بينهم حالات وصفت بالخطيرة.وفجر اليوم الجمعة، أعلن اعلام الاحتلال استشهاد رعد حازم خلال اشتباك مسلح مع وحدة اليمام الاسرائيلية في يافا، وذلك بعد أن رفض طلبا اسرائيليا بتسليم نفسه.