الدفاع الروسية تعلن حصيلة استهدافاتها في اوكرانيا اليوم الجمعة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن سلاح الجو شن، اليوم الجمعة، غارات استهدفت 54 منشأة عسكرية أوكرانية ودمر مخزنا للصواريخ والمدفعيىة بأوديسا جنوب أوكرانيا باستخدام صواريخ عالية الدقة.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في تصريح صحفي، إن القوات الروسية دمرت اليوم الجمعة، نقطة تحكم، ومستودعات وقود، ومستودع ذخيرة ميداني، ومنشأتان لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، و45 نقطة إسناد وتمركز للمعدات العسكرية الأوكرانية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).بالإضافة إلى ذلك أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرة أوكرانية من طراز "سو-27" في بالقرب من قرية نوفوميخايلوفكا.