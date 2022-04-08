كتائب الأقصى تتبنى منفذ عملية تل أبيب وتطلق عملية (مركز الإعصار) العسكرية

رام الله - دنيا الوطنتبنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة (فتح)، الشهيد رعد حازم، منفذ عملية إطلاق النار في مدينة تل أبيب والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة 15 آخرين.وأعلنت كتائب الأقصى، في بيان وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، عن بدء عملية عسكرية سمتها (مركز الإعصار) لمواجهة عملية (كاسر الأمواج) التي أعلن عنها الاحتلال الإسرائيلي.وحذرت كتائب الأقصى من محاولات اقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة والقدس المحتلة، مضيفةً: "نقول للعدو بأن عملية مركز الإعصار سيسمع صداها العالم أجمع لأنها ستسحق منظومة العدو المجرم الأمنية والعسكرية".