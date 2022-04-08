شؤون فلسطينية

بعد عملية اطلاق النار بتل أبيب.. كوخافي يصدر مجموعة من القرارات والاجراءات

بعد عملية اطلاق النار بتل أبيب.. كوخافي يصدر مجموعة من القرارات والاجراءات
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أن افيف كوخافي رئيس هيئة الاركان في جيش الاحتلال، أصدر مساء اليوم الجمعة، تعليمات بتكثيف الاجراءات الوقائية في منطقة شمال الضفة الغربية، وتعزيز الجهود الدفاعية في منطقة التماس.

وأشار المتحدث الى ان تعليمات كوخافي جاءت بعد عملية اطلاق النار التي وقعت مساء أمس الخميس، في شارع (ديزنكوف) وسط تل أبيب، والتي أسفرت عن مقتل 3 اسرائيليين، واستشهاد المنفذ وهو رعد حازم من مدينة جنين.

وبحسب المتحدث، فقد أصدر كوخافي تعليماته باتخاذ عدداً من الاجراءات الفورية من اجل الاستمرار في تعزيز الدفاع عن منطقة التماس، ورفع الجهوزية في منطقة شمال الضفة الغربية، وتعزيز جاهزية الجيش على كافة الجبهات مع التركيز على الجبهة الفلسطينية.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن كوخافي اصدر مجموعة من القرارات الاضافية، والتي تتمثل في ‏توسيع الحملات العسكرية مع التركيز في شمال الضفة، ومواصلة دعم الشرطة الإسرائيلية، وتعزيز النشاطات الدفاعية في منطقة التماس من خلال قوات خاصة وتكنولوجية واستطلاعات، ودراسة إمكانية دمج قوات احتياط.

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