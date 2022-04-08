شؤون فلسطينية

ارتفاع عدد قتلى عملية اطلاق النار وسط تل أبيب الى 3 أشخاص

ارتفاع عدد قتلى عملية اطلاق النار وسط تل أبيب الى 3 أشخاص
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مستشفى (إيخلوف) الإسرائيلي عن ارتفاع عدد قتلى عملية اطلاق النار التي وقعت مساء أمس الخميس، في شارع (ديزنكوت) وسط تل ابيب، الى 3 اشخاص.

يشار إلى أن عملية اطلاق وقعت مساء أمس الخميس، في شارع ديزنكوت وسط تل أبيب أسفرت عن مقتل اثنين خلال العملية، فيما تم الاعلان عن القتيل الثالث متأثراً بجراحه، مساء اليوم الجمعة.

وكانت وسائل اعلام الاحتلال قد أفادت، أن قوات خاصة اسرائيلية اغتالت منفذ عملية تل أبيب، فجر اليوم الجمعة، وهو الشهيد رعد فتحي حازم (29 عاماً) من مخيم جنين، شمال الضفة الغربية.

وأعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، أن منفذ العملية خاض اشتباكاً مسلحاً قبل استشهاده مع وحدة اليمام الخاصة خلال تحصنه قرب مسجد في مدينة يافا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلاً عن مصادر أمنية، أن منفذ العملية رفض الاستجابة لطلب عناصر (شاباك) بتسليم نفسه، وبادر بإطلاق النار عليهم.

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