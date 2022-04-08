عاجل

  • مستشفى (ايخلوف): ارتفاع عدد قتلى عملية اطلاق النار في شارع (ديزنكوت) في تل أبيب إلى 3 أشخاص

شؤون فلسطينية

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس وقلقيلية

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس وقلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت دجن شرق نابلس.

وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن 11 مواطنا أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات بيت دجن، وآخر بالحروق، واثنين نتيجة السقوط، كما أصيب شاب بقنبلة غاز مباشرة في الظهر، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت الرصاص، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة الأسبوعية التي يشارك فيها أهالي بيت دجن، احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية في أراضي القرية.


في سياق متصل، أصيب 4 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي انطلقت لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي بأن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في المسيرة وأطلقت صوبهم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة 4 مواطنين بالرصاص والعشرات بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيا.

وأوضح شتيوي ان المسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان بمشاركة المئات من أبناء البلدة، الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لإنهاء الاحتلال، وتصعيد المقاومة الشعبية ردا على اعتداءات المستوطنين في مختلف محافظات الوطن.

أخبار ذات صلة

راصد جوي يوضح.. هكذا ستكون الحالة الجوية بفلسطين هذه الليلة

راصد جوي يوضح.. هكذا ستكون الحالة الجوية بفلسطين هذه الليلة

تفاصيل جديدة حول عملية اطلاق النار وسط تل أبيب.. ما علاقة نتنياهو؟

تفاصيل جديدة حول عملية اطلاق النار وسط تل أبيب.. ما علاقة نتنياهو؟

حزب الشعب: الاحتلال العنصري وحده يتحمل مسؤولية انعدام السلام والأمن

حزب الشعب: الاحتلال العنصري وحده يتحمل مسؤولية انعدام السلام والأمن

شاهد: عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان

شاهد: عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان

&#34;المالية&#34; تكشف تفاصيل الموازنة لعام 2022

"المالية" تكشف تفاصيل الموازنة لعام 2022

الرئيس عباس يصادق على قانون الموازنة العامة

الرئيس عباس يصادق على قانون الموازنة العامة

فيديو: &#34;إني راضٍ عن ابني&#34;.. ماذا قال والد منفذ عملية تل أبيب؟

فيديو: "إني راضٍ عن ابني".. ماذا قال والد منفذ عملية تل أبيب؟

نفتالي بينت: حادث تل أبيب انتهى لكننا لا نخفض درجة تأهبنا

نفتالي بينت: حادث تل أبيب انتهى لكننا لا نخفض درجة تأهبنا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تفرض قيوداً على وصول سكان الضفة إلى الأقصى

سلطات الاحتلال تفرض قيوداً على وصول سكان الضفة إلى الأقصى

لليوم الـ 98 على التوالي.. مئات المعتقلين الإداريين يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

لليوم الـ 98 على التوالي.. مئات المعتقلين الإداريين يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

&#34;كهرباء القدس&#34; تؤكد مواصلة تنفيذ بنود الخطة الخمسية في تطوير بنيتها التحتية

"كهرباء القدس" تؤكد مواصلة تنفيذ بنود الخطة الخمسية في تطوير بنيتها التحتية

المطران حنا: القدس في خطر شديد والمقدسيون مرابطون فيها

المطران حنا: القدس في خطر شديد والمقدسيون مرابطون فيها

جبهة التحرير الفلسطينية تبارك عملية تل أبيب

جبهة التحرير الفلسطينية تبارك عملية تل أبيب

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تدعو خطباء الجمعة لإقامة صلاة الغائب على الشهيد رعد حازم

"الأوقاف" بغزة تدعو خطباء الجمعة لإقامة صلاة الغائب على الشهيد رعد حازم

حماس تدعو لمواصلة المقاومة والمواجهة الشاملة ضد الاحتلال بكل المواقع

حماس تدعو لمواصلة المقاومة والمواجهة الشاملة ضد الاحتلال بكل المواقع

فيديو: استعداداً لصلاة الجمعة بالأقصى.. تعزيزات أمنية إسرائيلية حول البلدة القديمة

فيديو: استعداداً لصلاة الجمعة بالأقصى.. تعزيزات أمنية إسرائيلية حول البلدة القديمة

منوعات

شاهد كيف ردت وفاء الكيلاني بعد إعتراف معجبة بحبها لزوجها تيم حسن

شاهد كيف ردت وفاء الكيلاني بعد إعتراف معجبة بحبها لزوجها تيم حسن

شاهد: هيا الشعيبي تسخر وتهاجم إلهام الفضالة بشكل غير مباشر

شاهد: هيا الشعيبي تسخر وتهاجم إلهام الفضالة بشكل غير مباشر

ماذا علَّق أحمد بدير على شائعة وفاته؟

ماذا علَّق أحمد بدير على شائعة وفاته؟

محمد رمضان يقع في ورطة جديدة بسبب مسلسل &#34;المشوار&#34;

محمد رمضان يقع في ورطة جديدة بسبب مسلسل "المشوار"

شاهد: شيرين رضا تثير الجدل بما قالته عن أحلام ورأيها بالآذان

شاهد: شيرين رضا تثير الجدل بما قالته عن أحلام ورأيها بالآذان

طليق منة عرفة يشن هجوم ناري على فنانة شهيرة &#34;إلي هيتجوزها هتكفله&#34;

طليق منة عرفة يشن هجوم ناري على فنانة شهيرة "إلي هيتجوزها هتكفله"

شاهد: الجمهور يهاجم بلقيس فتحي بسبب طفلها تركي

شاهد: الجمهور يهاجم بلقيس فتحي بسبب طفلها تركي

شاهد: فنان مصري يبكي على الهواء مباشرة بسبب أبنائه وزوجته

شاهد: فنان مصري يبكي على الهواء مباشرة بسبب أبنائه وزوجته

الرقابة المصرية تتخذ قرار حاسم حول مصير مسلسل &#34;دنيا تانية&#34;

الرقابة المصرية تتخذ قرار حاسم حول مصير مسلسل "دنيا تانية"

ما آخر التطورات الصحية لحالة عبد الرحمن أبو زهرة

ما آخر التطورات الصحية لحالة عبد الرحمن أبو زهرة

عربي

بعد انتهاء أزمة دبلوماسية.. عودة السفير اليمني في لبنان لممارسة عمله

بعد انتهاء أزمة دبلوماسية.. عودة السفير اليمني في لبنان لممارسة عمله

قرب قاعدة تستضيف قوات أميركية.. القوات العراقية تسقط &#34;مسيّرة&#34; دون إصابات

قرب قاعدة تستضيف قوات أميركية.. القوات العراقية تسقط "مسيّرة" دون إصابات

العراق يدخل في &#34;فراغ دستوري&#34;

العراق يدخل في "فراغ دستوري"

بعد تجاوز أزمة دبلوماسية.. المغرب وإسبانيا تعلنان بدء مرحلة جديدة

بعد تجاوز أزمة دبلوماسية.. المغرب وإسبانيا تعلنان بدء مرحلة جديدة