تفاصيل جديدة حول عملية اطلاق النار وسط تل أبيب.. ما علاقة نتنياهو؟

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة (كان) الإسرائيلية، تفاصيل جديدة حول عملية اطلاق النار التي وقعت مساء أمس الخميس، في شارع ديزنكوف، وسط تل أبيب، والتي أسفرت عن مقتل اسرائيليين اثنين، واستشهاد المنفذ.وأكدت القناة، أن جهاز (الشاباك)، أصدر تعليماته باحتجاز بنيامين نتنياهو، زعيم المعارضة الاسرائيلية، لمدة 4 ساعات، في مكتبه بالقرب من شارع ديزنكوف، ليلة أمس.وأشارت القناة، إلى أن احتجاز نتنياهو في مكتبه، جاء بينما كان منفذ عملية اطلاق النار يتجول في تل أبيب، لافتة إلى أنه سمح له بمغادرة مكتبه فقد قرب منتصف الليل وتحت حراسة مشددة من الامن.