حزب الشعب: الاحتلال العنصري وحده يتحمل مسؤولية انعدام السلام والأمن

رام الله - دنيا الوطنأكد حزب الشعب الفلسطيني، إن استمرار أعمال القتل والاعتقال والعدوان التي تقوم بها دولة الاحتلال من خلال جرائمها اليومية بحق شعبنا الفلسطيني، علاوة على استمرار اقتحاماتها للقدس والمسجد الأقصى واستفزاز أبناء شعبنا بانتهاك حرمات الأماكن المقدسة، بالإضافة لإغلاق الأفق السياسي واستمرار محاولات استبدال الحل السياسي القائم على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بما يسمى بـ"التحسينات المعيشية وما يسمى بالتفاهمات وإجراءات بناء الثقة"، مشيراً الى ان الاحتلال يتحمل وحده مسؤولية التصعيد العنصري المتواصل، وما يستتبعه من رفض ومقاومة وردود فلسطينية متنوعة الاشكال.واعتبر الحزب في بيان صحفي، ظهر اليوم الجمعة، أن محاولات تهميش القضية الفلسطينية وإصرار الاحتلال على تجاهل حلها، لا يمكن لها إلا ان تعزز تمسك شعبنا بحقوقه كما لا يمكنها ان تأتي بالأمن للاحتلال، حيث ان الطريق الوحيد والاقصر لذلك هو تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بما يحقق السلام والأمن لشعبنا الفلسطيني ولكل شعوب المنطقة.وفي الوقت الذي تقدم فيه حزب الشعب الفلسطيني بأحر التعازي لأسرة الشهيد رعد فتحي حازم زيدان ولكل شهداء شعبنا، دعا الى تعزيز التكاتف والتلاحم الوطني وجدد دعوته لسرعة إنهاء الانقسام والتوحد في مواجهة الاحتلال.