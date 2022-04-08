فيديو: "إني راضٍ عن ابني".. ماذا قال والد منفذ عملية تل أبيب؟









رام الله - دنيا الوطنوجه والد منفذ عملية تل أبيب، الشهيد رعد حازم، رسالة، أكد فيها رضاه عن ابنه.واغتالت قوة إسرائيلية خاصة، الشهيد حازم، بعد تنفيذ عملية في تل أبيب، أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين.والشهيد رعد فتحي حازم (29 عاماً) من مخيم جنين، شمال الضفة الغربية.وأعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، أن منفذ العملية خاض اشتباكاً مسلحاً قبل استشهاده مع وحدة اليمام الخاصة خلال تحصنه قرب مسجد في مدينة يافا.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلاً عن مصادر أمنية، أن منفذ العملية رفض الاستجابة لطلب عناصر (شاباك) بتسليم نفسه، وبادر بإطلاق النار عليهم.