نفتالي بينت: حادث تل أبيب انتهى لكننا لا نخفض درجة تأهبنا





وأضاف في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن "ذلك في متناولنا. فالإرهاب ليس قدرًا"، وفق تعبيره.



وتابع: بأن "جوهر قوتنا في مثل هذه الأوقات يكمن في وحدتنا وتكافلنا. وسنقف معًا، لنحقق هذه المرة أيضًا الانتصار".



وشدد على أن "الحادث في تل أبيب قد انتهى لكننا لا نخفض درجة تأهبنا، داخل تل أبيب وفي بقية أنحاء البلاد".





وأضاف رئيس حكومة الاحتلال، أن حكومته تتيح حر العمل الكاملة للجيش، ولجهاز الأمن العام ولكافة الأجهزة الأمنية في "سبيل القضاء على الإرهاب، حيث لا توجد ولن تكون هناك أي قيود لهذه الحرب".



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، إن إسرائيل "ستحارب الإرهاب بيد من الحديد وستنتصر"، وفق زعمه.