أكثر من 35 قتيلاً.. السلطات الأوكرانية تتهم موسكو بتنفيذ ضربة صاروخية استهدفت محطة قطار
قُتل أكثر من 35 شخصاً وأصيب نحو 100 آخرين، إثر ضربة صاروخية، في محطة قطار كانت تُستخدم لإجلاء المدنيين في شرق أوكرانيا.
وقال المستشار الرئاسي الأوكراني: إن محطة قطارات كراماتورسك استهدفت بصاروخ "إسكندر"، وفق ما نقلت قناة (العربية).
وقال رئيس السكك الحديدية الأوكرانية، ألكسندر كاميشين، على تطبيق (تليغرام): إن الضربة وقعت اليوم في كراماتورسك، وهي مدينة في منطقة دونيتسك، بقصف صاروخي.
من جهته، قال حاكم المنطقة، بافلو كيريلينكو: إن آلاف الأشخاص كانوا في محطة القطار وقت الضربة، يستعدون للإجلاء إلى مناطق أكثر أمانًا، حيث تركز روسيا قواتها في شرق أوكرانيا.
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