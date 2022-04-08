أكثر من 35 قتيلاً.. السلطات الأوكرانية تتهم موسكو بتنفيذ ضربة صاروخية استهدفت محطة قطار





من جهته، قال حاكم المنطقة، بافلو كيريلينكو: إن آلاف الأشخاص كانوا في محطة القطار وقت الضربة، يستعدون للإجلاء إلى مناطق أكثر أمانًا، حيث تركز روسيا قواتها في شرق أوكرانيا.



رام الله - دنيا الوطنقُتل أكثر من 35 شخصاً وأصيب نحو 100 آخرين، إثر ضربة صاروخية، في محطة قطار كانت تُستخدم لإجلاء المدنيين في شرق أوكرانيا.وقال المستشار الرئاسي الأوكراني: إن محطة قطارات كراماتورسك استهدفت بصاروخ "إسكندر"، وفق ما نقلت قناة (العربية).وقال رئيس السكك الحديدية الأوكرانية، ألكسندر كاميشين، على تطبيق (تليغرام): إن الضربة وقعت اليوم في كراماتورسك، وهي مدينة في منطقة دونيتسك، بقصف صاروخي.