حزمة خامسة.. الاتحاد الأوروبي يواصل فرض عقوبات على روسيا

رام الله - دنيا الوطنوقال الاتحاد الأوروبي، إن حظر استيراد الفحم الحجري سيحرم روسيا من 8 مليارات يورو سنوياً.يأتي ذلك بعدما أقر اليوم الجمعة، حزمة عقوبات خامسة على روسيا، تشمل حظر استيراد الفحم الروسي.وقال: إن العقوبات الجديدة، تشمل منع السفن الروسية من دخول موانئ دول الاتحاد، إضافة إلى حظر استيراد منتجات الخشب والإسمنت والأسمدة الروسية، وفق ما نقلت قناة (العربية).وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن الشهر الماضي، أنه فرض عقوبات جديدة على موسكو ومينسك، بحسب ما أكدت فرنسا.فقد أعلنت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي، أن العقوبات شملت فصل ثلاثة مصارف بيلاروسية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية.