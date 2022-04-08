سلطات الاحتلال تفرض قيوداً على وصول سكان الضفة إلى الأقصى

رام الله - دنيا الوطنفرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قيوداً على وصول أهالي الضفة الغربية الى المسجد الأقصى المبارك في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك.ومنعت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز قلنديا شمال القدس عدداً كبيرا من المواطنين من المرور عبر الحاجز رغم تجاوز أعمارهم (50 عاماً) حيث ادعى الاحتلال مسبقاً السماح لهم بالوصول إلى الأقصى.ووفق مصادر محلية، فإن جنود الاحتلال فرضوا قيوداً مشددة على حاجز قلنديا، وطلبوا منهم تصاريح خاصة بدخول القدس.