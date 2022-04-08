"كهرباء القدس" تؤكد مواصلة تنفيذ بنود الخطة الخمسية في تطوير بنيتها التحتية

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام م.هشام العُمري في بيانٍ صدر عن مكتبه اليوم الخميس، أن الهدف من المشروع هو زيادة موثوقية التيار الكهربائي للمشتركين وتأمين طاقة إضافية يتم استخدامها حال حدوث أعطال كهربائية هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى يهدف المشروع إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين من ناحية جودة التزويد للتيار الكهربائي والتقليل من الانقطاعات الكهربائية بسبب زيادة الأحمال.











ووجه رئيس مجلس الإدارة الشكر والتقدير للدائرة الفنية على جهودها الضخمة التي لم تتوقف، والتي واصلت من خلالها الليل بالنهار لتنفيذ المشروع بكفاءة ومهنية عالية، كما ثمن الدور الكبير الذي بذلته الطواقم الميدانية في تنفيذ المشروع، وإنهائه قبل ذروة فصل الصيف الحالي.

رام الله - دنيا الوطنقالت شركة كهرباء القدس، إنها تواصل تنفيذ بنود الخطة الخمسية في تطوير بنيتها التحتية وزيادة موثوقية التيار الكهربائي لمشتركيها وتنجح في تشغيل نقاط ربط جديدة.وقالت الشركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "بتكلفة وصلت إلى 3 ملايين شواكل، وبجهود استمرت نحو عام كامل، نجحت شركة كهرباء محافظة القدس في تشغيل نقطتى ربط جديدتين (2*20 م.ف.ا) من محطة تحويل الخان الأحمر ، والتي ستخدم جزء كبير من مناطق القدس وتشمل : بلدة الطور، بلدة العيزرية، بلدة ابو ديس، قرية عناتا، وقرية حزما ومحيط تلك المناطق.