هنية: الشهيد رعد حازم رفع هامات الشعب والأمة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن الشهيد رعد حازم "رفع هامات الشعب والأمة".





جاء ذلك خلال إجرائه اتصالاً هاتفياً مع والد الشهيد حازم، حيث أشاد بالعملية التي نفذها نجله، التي أسفرت عن مقتل إسرائيليين وإصابة آخرين في تل أبيب.





وقال رئيس حركة حماس: إن "رعد رفع هامات الشعب والأمة، وهو يلقى الله مقبلًا غير مدبر صائمًا قائمًا بالقسط وبالحق الخالد في فلسطين، وارتقى إلى العلا بعزة ليحوز أجر المجاهدين والصائمين والشهداء وحب الملايين من أبناء هذا الشعب والأمة الذين كانوا طوال الليل يتابعونه بالابتهال لله والدعاء له".





وأكد أن "هذه الدماء ستزهر نصرًا عظيمًا، ولن تذهب سدى، وستحفظ أسماء رعد وإخوانه كأسماء منيرة في سماء القدس والأقصى".

رام الله - دنيا الوطن