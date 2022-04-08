شؤون فلسطينية

المطران حنا: القدس في خطر شديد والمقدسيون مرابطون فيها

المطران حنا: القدس في خطر شديد والمقدسيون مرابطون فيها
المطران عطالله حنا
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم، إن كل شيء في القدس يتغير والقدس التي كنا نعرفها قبل 30 او 40 عاما اليوم أصبحت مختلفة وكل شيء فيها يتبدل والاحتلال يسعى بوسائله المختلفة وانماطه المعهودة والغير المعهودة على طمس معالم مدينتنا والنيل من هويتها وتزوير تاريخها وتبديل ملامحها.

وشدد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن القدس في خطر شديد ويا للأسف فإن بعض العرب يتغنون بعروبتها وتاريخها ومقدساتها ولكنهم لا يقدموا لها شيئا سوى الخطابات الرنانة التي لا تعني ولا تسمن.

وتابع: "المقدسيون وحدهم في الميدان ومعهم الاحرار من أبناء امتنا واصدقاءنا مؤازري هذه القضية العادلة، المقدسيون في الخطوط الامامية دفاعا عن مدينتهم وهم يمثلون الامة كلها في هذه المسألة الجوهرية التي تخصنا جميعا كفلسطينيين وتخص امتنا العربية كلها كما انها تخص كل انسان حر في هذا العالم عنده قيم إنسانية أو أخلاقية".

وأكد المطران حنا، بأن الاحتلال قادر بأدواته وما يملكه من دعم ومال على تغيير ملامح القدس والنيل من اوقافها ومقدساتها ولكن هنالك شيء ثابت لا يتغير في القدس وهو تاريخ هذه المدينة وشعبها الابي المرابط المدافع عنها بكل بسالة ورباط وصمود.

وشدد على أنه "لن تنجح المحاولات الاحتلالية في سرقة القدس من اهلها واصحابها ونعرف جيدا ان هنالك اموالا غزيرة تُغدق من اجل تغيير طابع مدينة القدس ولكن المال لا يمكن ان يغير من طابع مدينتنا وهويتها وتاريخها حاضنة اهم مقدساتنا وحاضنة تاريخنا وتراثنا واصالتنا".

وقال: إن القدس تطلق نداء استغاثة لعله يصل الى حيثما يجب ان يصل فالقدس مدينة السلام فأعيدوا اليها سلامها واعيدوا اليها العدل المغيب منها بفعل ما يرتكب بحق انسانها من ظلم ، فالأقصى في خطر واوقافنا المسيحية في خطر وكل شيء فلسطيني في القدس في خطر والمقدسيون مطالبون اليوم ان يكونوا اكثر وعيا وصمودا وثباتا ورباطا في مدينتهم والتي يراد لهم فيها ان يكونوا غرباء وعابري سبيل.

لن نكون غرباء في مدينتنا فهذه عاصمتنا وقبلتنا وحاضنة مقدساتنا وتاريخنا وتراثنا.

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